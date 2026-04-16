El programa CREA-T de YMCA fomenta el autoempleo en Málaga

En el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra este 16 de abril, la ONG YMCA, con sede en Málaga, informa en una nota de prensa de que, desde hace años, gracias a su programa CREA-T, «acompaña a personas en situación o riesgo de exclusión social en su camino hacia el autoempleo».

A este respecto, informa de que ofrece formación, asesoramiento técnico, apoyo emocional y orientación financiera. El programa, financiado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, «ha demostrado que, con el acompañamiento adecuado, es posible transformar ideas en negocios viables, incluso en contextos de alta vulnerabilidad», señala la nota de prensa.

La ONG YMCA pone el ejemplo de Samuel un profesional del sector de la construcción que ha decidido iniciar su actividad empresarial. A pesar de contar con experiencia en su oficio, partía de una situación de ingresos inestables y falta de conocimientos en gestión empresarial, lo que dificultaba dar el paso hacia el autoempleo.

«Gracias al acompañamiento recibido, ha podido tramitar su alta, acceder a ayudas, comenzar a estructurar su plan de negocio y avanzar en la obtención de financiación para adquirir las herramientas y la furgoneta necesarias para desarrollar su actividad», informa YMCA.

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El equipo CREA-T señala que el emprendimiento inclusivo no consiste únicamente en crear negocios o generar empleo. «Supone también fomentar la autonomía personal, fortalecer las redes de apoyo y dinamizar la economía local. En un contexto en el que no todas las personas parten de las mismas oportunidades, es fundamental impulsar iniciativas que garanticen que nadie se quede atrás».