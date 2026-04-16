El PSOE exige a Moreno que se posicione sobre la regularización de migrantes

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado nacional, Ignacio López, ha exigido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se posicione sobre la regularización de migrantes que ha comenzado hoy de manera telemática y que podrá garantizar derechos a más de 30.000 personas en la provincia, según estimaciones de entidades del tercer sector. "Que aclare si está con todos los sectores económicos y sociales que la piden o con el racismo de la extrema derecha", ha manifestado.

López ha asegurado que este procedimiento cuenta con "todos los avales y garantías jurídicas y administrativas, y que permitirá que personas que ya conviven en nuestra sociedad puedan documentar su situación". El vicesecretario socialista ha subrayado que esta medida ha sido solicitada por amplios sectores de la sociedad, entre ellos la Iglesia Católica, el empresariado, los sindicatos y numerosas organizaciones sociales, conocedoras de la realidad económica y social del país.

Desde el PSOE destacan que la medida "aporta derechos, seguridad jurídica y beneficios para el conjunto de la sociedad" y que se trata de un proceso "necesario" y "positivo" que "ya ha tenido precedentes en la historia reciente de nuestro país".

López ha reclamado al PP de Juanma Moreno que "deje de ponerse de perfil y diga con claridad con quién está: con su partido, que rechaza este proceso, o con la Iglesia Católica, con los empresarios, con la sociedad civil y con la mayoría social que entiende que esta regularización es justa y necesaria", ha afirmado. El diputado ha advertido de que "no vale mantenerse en silencio" ante una cuestión que, considera, afecta "a los derechos humanos, a la convivencia y también al funcionamiento de la economía".