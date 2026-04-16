Este es el pueblo de la Costa del Sol con platos caseros y bebida a 3,50 euros en su ruta de la tapa: casi 50 especialidades y 3.500 euros en premios

Casi medio centenar de tapas caseras con bebida por 3,50 euros. Esto es lo que pueden conseguir los malagueños y visitantes que acudan desde este viernes y durante todo el fin de semana a la XV Ruta de la Tapa 'Saborea Estepona', en la que 46 bares y restaurantes de la localidad servirán sus mejores especialidades.

Esta iniciativa que busca fomentar la cultura gastronómica de Estepona y la tradición popular del 'tapeo' contará con la participación de 46 establecimientos de todo el municipio, que presentarán platos de todas las especialidades y sabores.

Tapa y bebida por 3,50 euros durante todo el fin de semana

De ese modo, desde este viernes y hasta el domingo, los ciudadanos podrán disfrutar de tapa y bebida, a elegir entre cerveza, refresco o agua, por 3,50 euros, precio que asciende a 4,50 euros en caso de preferir vino.

Todas estas tapas se podrán degustar en los negocios participantes el viernes de 20.00 a 23.00 horas, el sábado de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, y el domingo de 13.00 a 16.00 horas.

Cómo participar y entrar en el sorteo de premios

Además de probar los mejores sabores de la localidad de la Costa del Sol, los participantes también podrán conseguir una amplia variedad de premios tras votar por sus favoritos.

Para ello, tendrán que probar, al menos, tres establecimientos diferentes y sellar en ellos su 'pasaporte', que se podrá recoger en la Oficina de Turismo de la Plaza de Las Flores, en la Tenencia de Alcaldía de Cancelada o en alguno de los negocios participantes.

Los pasaportes deben entregarse antes del 21 de abril

Una vez que hayan sellado el 'pasaporte' con los establecimientos que hayan visitado, deberán depositarlos en la Oficina de Turismo o en la Tenencia de Alcaldía antes del 21 de abril.

Entre los ciudadanos participantes se sortearán casi medio centenar de premios, como una noche en un hotel de Andalucía para dos personas, cuatro packs de spa para dos personas, un circuito de spa, una tabla de paddle surf, un jamón ibérico, cestas de frutas o pequeños electrodomésticos.

Desde estancias en hoteles hasta consumiciones y espectáculos

A estos se sumarán entradas para distintos espectáculos en el Auditorio Felipe VI, un paseo en catamarán o consumiciones por valor de 50 euros en los establecimientos participantes.

Por su parte, los negocios con las tapas mejor valoradas por los ciudadanos y el jurado profesional podrán acceder a premios de hasta 3.500 euros, con premios de 1.000, 500 y 200 euros, según la categoría.

El listado completo de bares, restaurantes y tapas participantes

En total, son 46 los bares y restaurantes que participan en esta Ruta de la Tapa 'Saborea Estepona' con sus mejores platos y especialidades. Este es el listado completo de todos ellos, su ubicación y la tapa que presentan para la actividad.