RUTA DE LA TAPA
Este es el pueblo de la Costa del Sol con platos caseros y bebida a 3,50 euros en su ruta de la tapa: casi 50 especialidades y 3.500 euros en premios
Los participantes en esta iniciativa malagueña podrán conseguir noches de hotel, circuitos de spa, tablas de paddle surf y entradas para espectáculos
Casi medio centenar de tapas caseras con bebida por 3,50 euros. Esto es lo que pueden conseguir los malagueños y visitantes que acudan desde este viernes y durante todo el fin de semana a la XV Ruta de la Tapa 'Saborea Estepona', en la que 46 bares y restaurantes de la localidad servirán sus mejores especialidades.
Esta iniciativa que busca fomentar la cultura gastronómica de Estepona y la tradición popular del 'tapeo' contará con la participación de 46 establecimientos de todo el municipio, que presentarán platos de todas las especialidades y sabores.
Tapa y bebida por 3,50 euros durante todo el fin de semana
De ese modo, desde este viernes y hasta el domingo, los ciudadanos podrán disfrutar de tapa y bebida, a elegir entre cerveza, refresco o agua, por 3,50 euros, precio que asciende a 4,50 euros en caso de preferir vino.
Todas estas tapas se podrán degustar en los negocios participantes el viernes de 20.00 a 23.00 horas, el sábado de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, y el domingo de 13.00 a 16.00 horas.
Cómo participar y entrar en el sorteo de premios
Además de probar los mejores sabores de la localidad de la Costa del Sol, los participantes también podrán conseguir una amplia variedad de premios tras votar por sus favoritos.
Para ello, tendrán que probar, al menos, tres establecimientos diferentes y sellar en ellos su 'pasaporte', que se podrá recoger en la Oficina de Turismo de la Plaza de Las Flores, en la Tenencia de Alcaldía de Cancelada o en alguno de los negocios participantes.
Los pasaportes deben entregarse antes del 21 de abril
Una vez que hayan sellado el 'pasaporte' con los establecimientos que hayan visitado, deberán depositarlos en la Oficina de Turismo o en la Tenencia de Alcaldía antes del 21 de abril.
Entre los ciudadanos participantes se sortearán casi medio centenar de premios, como una noche en un hotel de Andalucía para dos personas, cuatro packs de spa para dos personas, un circuito de spa, una tabla de paddle surf, un jamón ibérico, cestas de frutas o pequeños electrodomésticos.
Desde estancias en hoteles hasta consumiciones y espectáculos
A estos se sumarán entradas para distintos espectáculos en el Auditorio Felipe VI, un paseo en catamarán o consumiciones por valor de 50 euros en los establecimientos participantes.
Por su parte, los negocios con las tapas mejor valoradas por los ciudadanos y el jurado profesional podrán acceder a premios de hasta 3.500 euros, con premios de 1.000, 500 y 200 euros, según la categoría.
El listado completo de bares, restaurantes y tapas participantes
En total, son 46 los bares y restaurantes que participan en esta Ruta de la Tapa 'Saborea Estepona' con sus mejores platos y especialidades. Este es el listado completo de todos ellos, su ubicación y la tapa que presentan para la actividad.
- Restaurante Halomon. Puerto Deportivo. Chicharrón a baja temperatura con salsa agridulce.
- Marimorena. Puerto Deportivo. Gambón frito.
- Cielo Room. Mirador del Carmen. Bombas de la abuela.
- Doopies & Coffee. Avenida de Andalucía, 245. Montadito de pringá.
- Restaurante Sabores Gourmet. Avenida de España, 163. Gambas al ajillo.
- Varsovia. Mercado Santa Ana. C/Villa. Cheesecake cocktail.
- Takeko. Mercado Santa Ana. C/Villa. Tartar de salmón picante sobre arroz crujiente.
- Sur. Mercado Santa Ana. C/Villa. Me entraña.
- Señorío de Montanera. Mercado Santa Ana. C/Villa. Señorío.
- Restaurante del Mercado. Mercado Santa Ana. C/Villa. Oblea frita.
- Da Mario. Mercado Santa Ana. C/Villa. Polpetta a la italiana.
- Coalla. Mercado Santa Ana. C/Villa. Sabor del Cantábrico.
- Atún Experience. Mercado Santa Ana. C/Villa. Tartar de atún y mahonesa de trufa en pan de cristal.
- Barra Central. Mercado Santa Ana. C/Villa. El Brioche.
- Bardo Restaurante. C/Blas Ortega, 19. Cannolo de gamba esteponera en texturas.
- Avocado. Plaza de Las Flores, 2. Sorpresa del Bosque.
- Real 93 Bistrobar. C/Real, 93. Saquito de espinacas con queso de cabra.
- La Casa de Los Mejillones. Plaza García Caparrós, 3. Gnoco di patata al Ragout di Mare.
- Bar La Concha. C/Terraza, 16. Buñuelo de marisco.
- Trampantojo. Plaza Antonia Guerrero. Falsa identidad 2.0.
- D´Alicia Café. C/Caridad, 111. Éclair relleno de crema de salmón con ensalada.
- Moncocco Bar & Cocina. Plaza Joaquín Cortés. Gyoza de Rabo de Toro.
- Trocadero. C/Terral. Brioche de cabecero de cerdo al horno de leña.
- Chiringuito Plata Beach. C/Mare Nostrum, 42. Se come hasta la espina.
- Chiringuito Torre Velerín. N-340 Km.161. Playa del Velerín. Ensalada esteponera estilo Velerín.
- La Locanda, Restaurante Pizzería Gastrobar. C/Marqués del Duero 23, Cancelada. La Montanara.
- Pizzería Don Giovanni. C/Montemayor, 1. Cancelada. Parmigiana auténtica italiana.
- Tresantier. C/Montemayor, 4 y 5. Cancelada. Risocreta.
- Trattoría Toscana. C/Montemayor, 6. Cancelada. Penne Amatriciana.
- Bar La Soleá. C/Montemayor, 7. Cancelada. Pincho ‘El Tradicional’.
- De carne somos. C/Montemayor, 7. Cancelada. Choripán argentino.
- Gregorio’s Bar. C/Montemayor, 7B. Cancelada. Ensaladilla Goyo.
- Bar La Taberna. C/Montemayor, 7B. Cancelada. Crujiente La Taberna.
- Nik Thai Sushi. C/Montemayor, 8. Cancelada. Arroz Thai.
- Asociación de Vecinos Bar ‘El Portalón’. C//Montemayor, 34. Cancelada. Álvaro.
- Bistro Bar La Isla. Polideportivo de Cancelada. Albóndigas a la Andaluza.
- Cuore di Puglia. C/ Revuelta, 18. Urbanización El Mirador de Cancelada. Pizza Cuore.
- Taró Fresh Bar. Avenida Bel-Air, 1. Local 3. ‘Brisa de Taró’ Taco Crujiente.
- Restaurante Ciao. Centro Comercial Benavista. Local 1 y 2. Stuff Mushroom de nueces y albahaca.
- Caravan Grill. Centro Comercial Atenea, Local 1. Armenia Tolma.
- Luméa Brunch. Centro Comercial Atenea, Local 4. Lumea de Mar.
- The Bro´s Kitchen. Centro Comercial Atenea, Local 11. Alitas Bro´s.
- El Sitio. Centro Comercial Diana, Bloque 3, Local 1. Atún El Sitio.
- Asador La Huella. Centro Comercial Diana, Bloque 3, Local 2. Pincho de chorizo criollo con glaseado de Malbec.
- Everest Fusión. Centro Comercial Diana, Local 2. Bomba de patata con queso.
- Bar La Cantina. Asociación de vecinos San Cristóbal. Avenida Pernet, 3. Nueva Atalaya. Carrillada ibérica.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
- Málaga activa en Ciudad Jardín una nueva bolsa de 108 viviendas con 35 VPO en Marqués de la Paniega
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana