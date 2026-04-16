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GASTRONOMÍA

Este es el restaurante de Málaga con medio siglo de historia que ha enamorado al exmadridista Marcelo: "Forma parte de esta casa"

Este negocio abrió sus puertas en 1971 y, desde entonces, ha visto pasar por sus mesas a personalidades como la familia Picasso, la Duquesa de Alba o Carmen Thyssen

El mítico restaurante de Málaga en el que se ha podido ver al exjugador del Real Madrid Marcelo

El mítico restaurante de Málaga en el que se ha podido ver al exjugador del Real Madrid Marcelo / Instagram

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Málaga ha recibido esta semana la visita de uno de los jugadores más reconocidos del panorama internacional, el exmadridista Marcelo, que ha aprovechado su viaje a la capital malagueña no solo para disfrutar de su clima, patrimonio y cultura, sino de otra de sus grandes joyas, su gastronomía. Y para ello, ha acudido a uno de los restaurantes más famosos de toda la provincia: las Bodegas El Pimpi.

Así lo han dado a conocer a través de las redes sociales desde el propio establecimiento, del que el actor Antonio Banderas es uno de los dueños.

De ese modo, el restaurante ha mostrado distintas fotografías del exjugador del Real Madrid mientras firmaba uno de los míticos barriles que se encuentran en la bodega y que guardan la rúbrica de algunas de las personalidades más conocidas de todos los tiempos.

La dedicatoria que dejó el exjugador en uno de los barriles

"Con mucho cariño para todos mis amigos de El Pimpi", se puede leer en la dedicatoria que ha dejado el deportista en el barril, situado junto al de figuras tan emblemáticas como la artista Lola Flores o Paloma Picasso, empresaria, diseñadora de moda e hija del pintor malagueño Pablo Picasso.

Una visita que este negocio que abrió sus puertas por primera vez en 1971 ha mostrado con orgullo a sus miles de seguidores, a quienes les ha explicado: "Las historias importantes no se cuentan. Se firman".

Un restaurante con más de medio siglo de historia en el Centro de Málaga

"Hoy nuestros barriles guardan una más. Gracias, Marcelo, por formar parte de esta casa", ha recalcado este negocio situado en pleno Centro de Málaga.

Marcelo es solo uno de las decenas de figuras relevantes del panorama internacional que han pasado por las mesas de este restaurante que suma ya más de medio siglo de vida.

Durante este tiempo, Bodegas El Pimpi se ha posicionado como uno de los enclaves con más solera de Málaga gracias a su gastronomía local y sus vinos de la tierra.

Productos malagueños y un edificio con gran valor histórico

Un restaurante que no solo ofrece los mejores productos de la zona, como aceite de oliva virgen extra primera prensada, tomate huevo de toro, jamón de castaña o vino dulce de uva moscatel, sino también un entorno de inigualable belleza al encontrarse en un viejo caserón del siglo XVIII edificado en una antigua calzada romana.

Fue en este lugar donde se creó en 1971 este restaurante que busca rendir homenaje a la ya extinta figura del 'Pimpi', un personaje popular malagueño que ayudaba a las tripulaciones y pasajeros de los barcos que llegaban al puerto de la ciudad.

Un punto de encuentro para malagueños, visitantes y celebridades

Ahora, a sus 55 años de existencia, es uno de los puntos de encuentro de malagueños, visitantes y figuras relevantes, como la familia Picasso, el pintor Barceló, la Duquesa de Alba o Carmen Thyssen, que no han dudado en dejar su 'marca' en los barriles de la bodega.

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Además, en las últimas semanas han pasado por sus puertas personalidades como la familia Pombo, el actor William Levy, el deportista Alex Roca, el actor Arón Piper y los presentadores Íker Jiménez y Carmen Porter.

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