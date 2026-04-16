La Seguridad Social registra una subida del 11,9% de afiliados extranjeros en Málaga respecto a marzo de 2025

La Seguridad Social registró 125.654 afiliados extranjeros de media durante el pasado mes de marzo en Málaga, un 3,75% más que durante el mes de febrero y un 11,9% más respecto al mismo periodo de tiempo de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En total, Málaga cuenta con 746.248 personas afiliadas a alguno de los regímenes de la Seguridad Social. Si se hacen cálculos, un 16,84% de ellos son de nacionalidad extranjera, procedentes en su mayoría de países de fuera de la Unión Europea, lo que representa el 66% de ellos.

El 45,8% de estos trabajadores son mujeres, en concreto, 57.526, mientras que 68.128 son hombres (54,2%).

Trabajadores por sectores

Por sectores, destacan los afiliados al régimen general, con 88.279, es decir, algo más del 70% del total. Aquí se incluyen 2.431 trabajadores extranjeros en el sector agrario y 5.374 en el de empleadas del hogar. En cuanto a los autónomos, durante el mes de marzo constaban afiliados a este régimen un total de 37.242 trabajadores, que representan un 29,5%, y 133.000 al Mar.

Ocupados en Andalucía y España

Según datos de la subdelegación del Gobierno en Málaga, la media de afiliados extranjeros en Andalucía en el mes de marzo ha ascendido a 419.472 ocupados, de los cuales 238.433 son hombres y 181.035 mujeres. Se trata de un 13,3% del total nacional, que se ha situado en los 3,15 millones de trabajadores.

Actualmente en España, los trabajadores de otros países representan el 14,4% de los cotizantes, principalmente en la Hostelería, donde uno de cada tres trabajadores es de otro país, y con peso en el emprendimiento, ya que el número de autónomos foráneos ya supera el medio millón en España.

Del total, hay 1,8 millones que son hombres, mientras que el número de mujeres se acerca a los 1,4 millones. La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43% del total de trabajadores foráneos. Además, cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea.