Unicaja se incorpora como patrocinador a Mandatum

Unicaja ha firmado un convenio de colaboración por el que se incorpora como patrocinador de Mandatum, asociación de empresas cuyo objetivo es promover la integración de la seguridad y la salud laboral en la estrategia de las organizaciones andaluzas. La entidad reafirma así su compromiso con la cultura preventiva y la creación de entornos laborales seguros y saludables.

Así lo ha destacado la entidad en una nota de prensa en la que explica que el convenio, que ha sido firmado en Málaga por el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y por el presidente de Mandatum, Álvaro Polo, contempla el apoyo de Unicaja al impulso de las iniciativas formativas, las jornadas técnicas y los proyectos que desarrolla la asociación para promover la cultura preventiva en el tejido empresarial.

De este modo, Fernando Ríos ha puesto en valor esta alianza con Mandatum y ha destacado que «en Unicaja estamos firmemente comprometidos con la seguridad y salud laboral», incidiendo en que «la protección de nuestra plantilla es un pilar esencial en nuestra estrategia de gestión, orientada a garantizar un entorno laboral seguro y saludable».

Asimismo, ha subrayado que la entidad cuenta con una Política de Prevención de Riesgos Laborales que integra protocolos de seguridad, medidas preventivas y acciones para fomentar hábitos saludables entre su personal.

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Por su parte, Álvaro Polo ha resaltado la relevancia de contar con empresas líderes y referentes que impulsen iniciativas orientadas al bienestar, la seguridad y la salud en las organizaciones, como es el caso de Unicaja, una entidad que, además, destaca por una sólida cultura corporativa en la que el bienestar de las personas es un pilar estratégico.