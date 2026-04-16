Los cinco destinos a los que volar desde Málaga puede costarte más por la guerra de Irán

Los malagueños que vuelen con Volotea tendrán que estar atentos a su cuenta bancaria. La guerra en Oriente Medio está provocando que la aerolínea española modifique, siete días antes de la salida, el precio de los billetes ya reservados para adaptarlos al coste del combustible en el mercado.

Se trata de un recargo máximo de 14 euros por persona y vuelo, una medida con la que la compañía busca, según explica, “garantizar la estabilidad operativa, minimizando el impacto en un entorno global en constante evolución” por la situación en Oriente Próximo.

Esta medida, bautizada como 'Fair Travel Promise’, se aplica desde el pasado 16 de marzo y responde al enfoque de la compañía de "no introducir suplementos fijos de combustible arbitrarios", según han señalado fuentes de la aerolínea a Europa Press.

Así, Volotea considera que su planteamiento es "innovador" y que combina flexibilidad, trato justo, libertad de elección y transparencia.

Destinos de Volotea desde Málaga

Volotea opera un total de 19 rutas desde Málaga, conectando con cinco destinos en España (A Coruña, Asturias, Bilbao, San Sebastián y Santander); cinco en Alemania (Berlín, Colonia, Düsseldorf, Hamburgo y Stuttgart, en código compartido con Eurowings); seis en Francia (Brest, Burdeos, Estrasburgo, Lille, Lyon y Toulouse); un destino en Grecia (Atenas, en código compartido con Aegean); y, por primera vez, con Italia gracias a la incorporación de Verona a su red.

Un avión de la aerolínea Volotea. / L. O.

Cómo funciona el recargo

La compañía toma como referencia los precios de mercado del combustible procedentes de fuentes públicas siete días antes de la salida del vuelo y ajusta entonces el precio de los billetes, al alza o a la baja.

En caso de subida, la aerolínea aplica un suplemento de hasta 14 euros por pasajero y por vuelo. Por el contrario, si los precios bajan, se compromete a reembolsar a los clientes la diferencia hasta ese mismo importe.

Como parte de esta medida, los pasajeros, que disponen de toda la información en el momento de la reserva y reciben comunicaciones previas al vuelo, tienen la opción de modificar su vuelo o cancelar su reserva gratis hasta cuatro horas antes de la salida.

Volotea asegura que, desde la implantación de este sistema, el 97% de los clientes ha optado por mantener su viaje y seguir adelante con sus planes.

Cancelación de vuelos

La guerra de Irán ya ha empezado a afectar a la aerolínea española. La escalada bélica le ha obligado a cancelar vuelos a Italia, Francia y España por "el aumento muy significativo de los precios del combustible a corto plazo”.

En España, Volotea ha anulado frecuencias desde Asturias a Fuerteventura, Las Palmas, Lanzarote, Tenerife y Mallorca. Por el momento, las cancelaciones solo afectan a los trayectos de ida y vuelta entre el 11 y el 18 de abril.

En Bilbao, la compañía justifica las cancelaciones por la "actual inestabilidad geopolítica" en Oriente Medio, y los vuelos afectados se concentran únicamente en abril y mayo. Entre las rutas afectadas figura, por ejemplo, un vuelo de Nápoles a Bilbao.