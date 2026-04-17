Amenazan de muerte a tres médicas de Málaga en un solo día: “Te voy a pinchar”

La escalada de violencia contra los profesionales sanitarios no frena en la provincia. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha denunciado nuevas agresiones en los centros de salud de Capuchinos y Cruz de Humilladero, donde tres médicas fueron amenazadas de muerte y, además, un vigilante de seguridad y una de las facultativas sufrieron agresiones físicas.

Las tres sucedieron en un mismo día, el pasado viernes 10 de abril, en distintos centros de salud, pero con un patrón común: las víctimas fueron mujeres. Además, también coincidió que los agresores presentaban antecedentes policiales y exigían la prescripción de una medicación.

El sindicato lamenta que, pese a las continuas denuncias y campañas de concienciación contra las agresiones a facultativos en los últimos años, los casos no paran de incrementarse en la provincia malagueña, donde ya se han registrado diez agresiones en lo que va de año. Este viernes por la mañana han vuelto a concentrarse a las puertas del centro de salud de Cruz de Humilladero, para denunciar los hechos y mostrar su apoyo a las compañeras agredidas.

Centro de salud de Capuchinos

El primero de los casos ocurrió en el centro de salud de Capuchinos. Según ha relartado el SMM, un usuario amenazó en la consulta con matar y “te voy a pinchar” a una médica tras exigirle una medicación que precisa un estricto control.

Aunque se avisó a la Policía, el agresor, que se encontraba en busca y captura, abandonó previamente el centro. Fue denunciado por la facultativa y, actualmente, se está a la espera de la celebración del juicio oral, ya que el pasado domingo, durante el juicio rápido, el paciente no se mostró conforme con la acusación y negó los hechos.

Centro de salud Cruz de Humilladero

Ese mismo día, en el centro de salud de Cruz de Humilladero otra facultativa fue amenazada de muerte por un paciente que exigía que le atendieran porque su cita iba con retraso. Pese a los intentos en vano de la profesional por calmar al usuario, se puso “más agresivo” y se tuvo que avisar a la Policía.

“Interrumpió la consulta, la médico le explicó que tenía que esperar su turno, que le atendería enseguida y este le amenazó con arrancarle la cabeza, con matarla”, detalló Teresa Valle, vocal de Prevención de Riesgos Laborales y delegada de Atención Primaria en el SMM.

"Le amenazó con arrancarle la cabeza, con matarla”

Agresión física

Después, en la sala de espera, cuando el personal de seguridad intervino, el usuario agredió físicamente al vigilante de seguridad y a otra médica, además de tirar un extintor y una papelera. “Lo tenía en el suelo, prácticamente lo estaba estrangulando. Entonces, se formó un revuelo y otra compañera salió a ver qué pasaba y este hombre le agredió físicamente también a ella”, relató Valle.

Posteriormente, la Policía acudió al centro de salud y le tomó declaración. Tras el procedimiento, abandonaron el lugar, pero el agresor volvió de nuevo y los agentes tuvieron que detenerlo. El juicio se celebró el pasado domingo y, según ha informado el SMM, se ha dictaminado una orden de alejamiento para el agresor de 300 metros con los agredidos y el centro de salud.

Piden medidas contundentes

“Es totalmente insuficiente”, subrayó la vocal del SMM. “Estamos en una situación que vamos a lamentar, ojalá me equivoque, una desgracia irreversible. Es que parece que la Administración está esperando a que ocurra esto para tomar medidas contundentes”, añadió.

El Sindicato Médico de Maálaga ha lamentado que las agresiones no dejen de aumentar, mientras que la administración andaluza “no toma medidas contundentes por velar por la seguridad de sus trabajadores”. “Ya está bien, que todos los años estamos batiendo récords”, señaló Valle. A su juicio, la situación resulta especialmente grave en el caso de los médicos, que representan alrededor del 20% de la plantilla del SAS y, sin embargo, sufren cerca de la mitad de las agresiones totales registradas.

Falta de personal de seguridad

La vocal del SMM exige que haya personal de seguridad cualificado en todos los centros sanitarios, pues recordó que ninguno de los centros de salud ni consultorios del Valle del Guadalhorce tienen. Además, pide que la Administración se persone de oficio para defender a sus trabajadores y que se apliquen sanciones inmediatas administrativas, como ocurre en otras comunidades autónomas. “Ya no podemos más, es que es intolerable”, concluyó.

Valle criticó también la burocracia “infinita” a la que deben enfrentarse los facultativos que quieran comunicar oficialmente una agresión, “que parece que lo están haciendo a propósito para que no se comuniquen y sigan blanqueando las cifras”.

Asimismo, señaló que le parece “una burla” que el principal objetivo de este año por parte de la Consejería de Sanidad para frenar las agresiones “sea formar a los profesionales para evitar que les agredan en consulta”.