Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Venta de coches eléctricosNuevo tiroteo en MálagaExposición por la independenciaMalagueña ingresada por AdamuzAyudas armadores malagueñosHuelga de MetroRefuerzo del teletrabajoDenuncias ZBE en Málaga
instagramlinkedin

Ayudas

Un total de 69 armadores malagueños afectados por borrascas se beneficiarán de 240.938 euros de ayudas

Estos recibirán 240.938 euros de los 1,45 millones de euros distribuidos en esta primera concesión, que también ayudará a Cádiz y Huelva

Pescadores faenando durante la temporada del pulpo

Pescadores faenando durante la temporada del pulpo / T. Tascudo/LNE

Laura Rubio

Laura Rubio

Málaga

Un primer grupo de 69 armadores de Málaga serán beneficiados por las ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La institución ha publicado este viernes en el tablón de anuncios de la sede electrónica la resolución de concesión de las ayudas a los afectados por las borrascas registradas a comienzos de este año.

Más de 200.000 euros en ayudas

Estos recibirán 240.938 euros de los 1,45 millones de euros distribuidos en esta primera concesión, lo que supone el 54% de los 2,7 millones de euros previstos para compensar por la pérdida de renta a un total de 496 armadores de Cádiz, Huelva y Málaga.

De estas tres provincias se beneficiarán un total de 299 armadores, que son propietarios de 318 buques pesqueros. La distribución de las ayudas tramitadas en este primer grupo entre las tres provincias es la siguiente: Cádiz, 110 armadores y 541.515 euros; Huelva, 120 armadores y 675.975 euros; y Málaga, con 69 armadores y 240.938 euros.

Esta primera relación provisional fue publicada el pasado 25 de marzo y, en los próximos días, el Ministerio publicará nuevas resoluciones de concesión de las ayudas a los beneficiarios restantes.

Noticias relacionadas y más

Estas ayudas tienen como finalidad compensar la pérdida de ingresos derivada de la imposibilidad de faenar durante los días en los que la actividad pesquera se vio interrumpida como consecuencia de la sucesión de borrascas ocurridas entre los meses de enero y febrero. Estas medidas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que contempla actuaciones extraordinarias de apoyo a los sectores agrario y pesquero afectados por fenómenos meteorológicos adversos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
  2. Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
  3. El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
  4. Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
  5. La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
  6. El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
  7. Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas
  8. Málaga activa en Ciudad Jardín una nueva bolsa de 108 viviendas con 35 VPO en Marqués de la Paniega

Málaga mueve ficha en Miami para atraer más escalas y reforzar su peso como puerto de cruceros

Málaga mueve ficha en Miami para atraer más escalas y reforzar su peso como puerto de cruceros

La malagueña Yes We Tech y Google lanzan ‘’Damos con la Tecla’’, un manual para despertar vocaciones científicas y tecnológicas en niñas

La malagueña Yes We Tech y Google lanzan ‘’Damos con la Tecla’’, un manual para despertar vocaciones científicas y tecnológicas en niñas

Un total de 69 armadores malagueños afectados por borrascas se beneficiarán de 240.938 euros de ayudas

Un total de 69 armadores malagueños afectados por borrascas se beneficiarán de 240.938 euros de ayudas

Los trabajadores del metro de Málaga vuelven a convocar paros: estos son los días de huelga

Los trabajadores del metro de Málaga vuelven a convocar paros: estos son los días de huelga

La cadena de panadería y pastelería El Obrador de Goya prevé aperturas en Málaga en su plan de expansión

La cadena de panadería y pastelería El Obrador de Goya prevé aperturas en Málaga en su plan de expansión

Los cinco destinos a los que volar desde Málaga puede costarte más por la guerra de Irán

Los cinco destinos a los que volar desde Málaga puede costarte más por la guerra de Irán

Un nuevo tiroteo en Palma-Palmilla eleva a tres los sucedidos en Málaga capital en la última semana

Un nuevo tiroteo en Palma-Palmilla eleva a tres los sucedidos en Málaga capital en la última semana

Mi Colchón renueva su tienda de El Viso en Málaga y anuncia aperturas en Córdoba, Cádiz y Murcia

Mi Colchón renueva su tienda de El Viso en Málaga y anuncia aperturas en Córdoba, Cádiz y Murcia
Tracking Pixel Contents