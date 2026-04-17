Un total de 69 armadores malagueños afectados por borrascas se beneficiarán de 240.938 euros de ayudas

Un primer grupo de 69 armadores de Málaga serán beneficiados por las ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La institución ha publicado este viernes en el tablón de anuncios de la sede electrónica la resolución de concesión de las ayudas a los afectados por las borrascas registradas a comienzos de este año.

Más de 200.000 euros en ayudas

Estos recibirán 240.938 euros de los 1,45 millones de euros distribuidos en esta primera concesión, lo que supone el 54% de los 2,7 millones de euros previstos para compensar por la pérdida de renta a un total de 496 armadores de Cádiz, Huelva y Málaga.

De estas tres provincias se beneficiarán un total de 299 armadores, que son propietarios de 318 buques pesqueros. La distribución de las ayudas tramitadas en este primer grupo entre las tres provincias es la siguiente: Cádiz, 110 armadores y 541.515 euros; Huelva, 120 armadores y 675.975 euros; y Málaga, con 69 armadores y 240.938 euros.

Esta primera relación provisional fue publicada el pasado 25 de marzo y, en los próximos días, el Ministerio publicará nuevas resoluciones de concesión de las ayudas a los beneficiarios restantes.

Estas ayudas tienen como finalidad compensar la pérdida de ingresos derivada de la imposibilidad de faenar durante los días en los que la actividad pesquera se vio interrumpida como consecuencia de la sucesión de borrascas ocurridas entre los meses de enero y febrero. Estas medidas se enmarcan en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, que contempla actuaciones extraordinarias de apoyo a los sectores agrario y pesquero afectados por fenómenos meteorológicos adversos.