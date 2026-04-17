Sin la ayuda de España ¿existirían los Estados Unidos?

Bernardo de Gálvez barre a los ingleses del Golfo de México; Fernando de Leyba defiende la ciudad de San Luis y frena la arremetida de británicos e indígenas; libertos negros defienden Fuerte Mose en Florida, el primer asentamiento de negros libres de los Estados Unidos; pero también una mujer, Rafaela Herrera y Sotomayor, acierta de un cañonazo y mata a un comandante inglés y a parte de su estado mayor en la Capitanía General de Guatemala.

Son momentos reales de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos -y del ‘ensayo previo’ internacional de la Guerra de los Siete años-, una lección de divulgación histórica que puede visitarse en ‘Españoles en el nacimiento de una nación’, la muestra que arrancó ayer con motivo del 250 aniversario de los Estados Unidos, que se cumple el 4 de julio.

Un rincón de la exposición 'Españoles en el nacimiento de una nación', en el Parador de San Rafael. / Aroha Moreno

La exposición puede verse hasta el 30 de abril, de 11 a 20 horas, en el Parador de San Rafael de Málaga, la sede de Turismo Andaluz, en calle Compañía, 40.

La muestra, que pretende recordar la crucial aportación española a la independencia de las 13 colonias británicas de Norteamérica, ha sido organizada por el Ejército español y ‘El valor de nuestra historia’ y han colaborado, entre otras entidades, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Macharaviaya y la Asociación Cultural Bernardo de Gálvez.

Los Gálvez

Como explica el teniente coronel José Antonio Cuevas Fernández, comisario de la exposición, antes de que recorra las principales capitales españolas «nos hemos empeñado en que empiece en Málaga, porque de aquí viene una de las familias claves de este periodo: los Gálvez, aunque esta es una cuestión coral; todos remaban en el mismo barco».

Retrato de Bernardo de Gálvez, junto a la réplica de una campana del Camino Real de California, en el Parador de San Rafael. / Aroha Moreno

Y así José, Matías y Bernardo de Gálvez son protagonistas de sendos paneles explicativos; pero también el malagueño Luis de Unzaga, que fue gobernador de la Luisiana.

El objetivo, recalca, «es aficionar a la Historia». De paso, demostrar que, aunque Francia ha sido considerada la gran aliada de Estados Unidos, lo cierto es que España aportó a los rebeldes cantidades ingentes de dinero, fusiles, municiones, material de campaña, uniformes, cañones, pólvora y soldados; además de exitosas acciones bélicas en la América española y capturas como las Bahamas.

Playmobil con los uniformes y trajes de los protagonistas de la exposición 'Españoles en el nacimiento de una nación', en el Parador de San Rafael.. / Aroha Moreno

En esta exposición hay además un par de vídeos explicativos, un espacio para los más pequeños con figuritas de playmobil de los principales protagonistas, trajes y uniformes de época, así como objetos ligados con la Guerra de Independencia norteamericana.

El papel de la mujer, los indígenas y los libertos negros

Como recalca el teniente coronel José Antonio Cuevas, la exposición también ha querido contar la «intrahistoria» y sacar a la luz «el papel de la mujer, los indígenas y los libertos negros».

Panel divulgativo sobre las hermanas Saint Maxent y un vestido femenino de época, en el Parador de San Rafael. / Aroha Moreno

Entre las mujeres, el caso del cinco hermanas Saint Maxent, de Nueva Orleans, que se casaron con españoles eminentes, entre ellos Luis de Unzaga y Bernardo de Gálvez.

El verdadero papel de España en el nacimiento de los Estados Unidos, en el Parador de San Rafael hasta el 30 de abril.