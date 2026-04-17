La cadena de panadería y pastelería El Obrador de Goya prevé aperturas en Málaga en su plan de expansión

La cadena madrileña de panadería y pastelería artesanal El Obrador de Goya ha situado la Costa del Sol como uno de los ejes prioritarios de su estrategia de crecimiento en España. La compañía, que ya opera un establecimiento en Torremolinos, afirma que prevé impulsar su desarrollo en la provincia de Málaga mediante "nuevas aperturas en los próximos años", dado "el dinamismo turístico y el elevado consumo asociado a la zona".

La compañía, que cerró 2025 con una facturación de 11,55 millones de euros (con un 12% de subida respecto al ejercicio anterior), contempla alcanzar las 50 unidades bajo su modelo bakery coffee en un horizonte de tres años. Este crecimiento se apoyará principalmente en el desarrollo de franquicias en distintas regiones, si bien la Costa del Sol se posiciona actualmente como uno de los mercados "prioritarios" dentro de su hoja de ruta, "por su dinamismo turístico y comercial".

En este contexto, la compañía identifica oportunidades en municipios como Málaga, Marbella, Fuengirola, Benalmádena o Nerja, entre otros, sin descartar otras zonas estratégicas a nivel nacional.

"La experiencia en Torremolinos confirma el encaje de nuestro modelo en entornos turísticos con alta rotación de visitantes y un consumidor que valora la combinación de producto tradicional y propuestas actuales", afirma el fundador y director general de la compañía, Luis Javier Merino.

Fundada en 2011, la empresa recoge el legado de una tradición familiar de más de seis décadas vinculada al sector, con origen en el barrio madrileño de Embajadores. En los últimos años, la compañía afirma que ha evolucionado hacia un modelo "estructurado y escalable", combinando "producción centralizada, desarrollo de producto e impulso del canal franquiciado como palanca de crecimiento".

Estrategia de expansión en Málaga

Como parte de su estrategia de expansión, El Obrador de Goya ha participado esta semana en FranquiShop Málaga, donde ha presentado su modelo a potenciales franquiciados e inversores. En este contexto, la firma prevé mantener su senda de crecimiento en 2026, con un incremento estimado del 15% en facturación, apoyado en la expansión de la red y el desarrollo de nuevas líneas de negocio.

El modelo de El Obrador de Goya se apoya en una producción centralizada desde su obrador de Getafe (Madrid), de más de 3.000 metros cuadrados, desde el que se abastece diariamente a su red, compuesta por cerca de 30 establecimientos (26 franquiciados y cuatro propios).

Esta infraestructura permite estandarizar procesos, optimizar la logística y garantizar la consistencia del producto, con una capacidad de producción diaria que supera los 4.500 bollos, 120 tartas y 120 kilos de pastelería. Además, la compañía incorpora tecnología de gestión para monitorizar el stock en tiempo real y avanzar en la reducción del desperdicio.

La enseña cuenta actualmente con una fuerte concentración en la Comunidad de Madrid y presencia en Barcelona y la Costa del Sol. Su oferta incluye una amplia variedad de productos de panadería y pastelería —desde panes tradicionales hasta tartas frescas, pasando por bollería, pastas finas y postres—, con especial peso de referencias propias como las 'Goyitas', una de las líneas con mayor rotación dentro del catálogo.

Otra imagen de un establecimiento de El Obrador de Goya, que quiere abirir locales en Málaga. / L. O.

En 2025, este producto superó los 250.000 kilos comercializados, consolidándose como uno de los principales vectores de ventas de la compañía. Esta propuesta se complementa con un calendario de innovación estructurado en ocho campañas anuales —como San Valentín, Día del Padre, San Isidro, Día de la Madre, Cuaresma, Todos los Santos o Navidad—, que permiten renovar el surtido y dinamizar la rotación en tienda a lo largo del año.

División Horeca

Además del canal retail, la empresa ha comenzado a desarrollar una línea específica dirigida al canal profesional. Su división Horeca —orientada a hoteles, restaurantes y cafeterías— suministra actualmente a cerca de un centenar de clientes y prevé incorporar alrededor de 50 nuevos operadores a lo largo de 2026.

Durante el último ejercicio, esta área comercializó 87.000 unidades de pastelería, 363.000 piezas de bollería y más de 30.000 referencias saladas, con un modelo que combina suministro de producto, asesoramiento comercial y desarrollo de surtidos personalizados para cada operador.

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En paralelo, la compañía continúa avanzando en la digitalización de sus operaciones, incorporando herramientas de análisis de datos que permiten ajustar la producción a la demanda real, mejorar la eficiencia logística y reducir los niveles de merma. Este enfoque facilita, además, la adaptación del modelo a nuevos canales como el delivery o el catering corporativo.