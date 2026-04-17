La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa

Los amantes de la gastronomía de calidad, la cultura y la música tienen un plan perfecto en el municipio malagueño de Estepona, que desde este viernes y hasta el domingo celebra el evento 'Estepona vive sus calles'. Una cita que incluirá una ruta de la tapa, un concurso nacional de cortadores de jamón, una feria del queso, espectáculos y actividades para todas las edades y actuaciones musicales como la de Chenoa, que será gratuita.

Esta cita que se extenderá durante todo el fin de semana llenará las calles de la localidad costera de toda clase de iniciativas culturales y de ocio destinadas a todos los públicos con el fin de dar a conocer y disfrutar tanto el casco urbano como el extrarradio de Estepona.

Conciertos, concursos y propuestas culturales en Estepona

Así, el Ayuntamiento ha organizado una amplia programación que incluye actuaciones musicales, espectáculos, concursos, competiciones, desfiles de moda y teatro, entre otros.

Tres días en los que Estepona se llenará de actividades y actuaciones, entre las que destaca el concierto gratuito de la cantante de Chenoa, que se celebrará en la Plaza del Ajedrez el sábado a las 22.00 horas.

Chenoa actuará gratis el sábado en la Plaza del Ajedrez

Durante el evento, además de poder disfrutar de una de las voces más queridas de la música del país, desde que participara en la edición de Operación Triunfo de 2001, los asistentes podrán disfrutar de bebidas en la barra que se instalará en el lugar.

En este enclave, los ciudadanos podrán disfrutar de sus productos a "precios populares", tal y como aseguran desde el Ayuntamiento de Estepona.

La Feria del Queso reunirá a una treintena de productores

Entre las actividades de 'Estepona vive sus calles' destaca también la XI Feria del Queso 'Popi' Sabor a Málaga, un evento que se llevará a cabo desde este viernes y hasta al domingo.

Este mercado al aire libre tendrá acceso libre y se instalará en el Paseíllo de la calle Real, donde una treintena de productores mostrarán sus mejores productos artesanos, con principal protagonismo de los quesos de vaca, cabra, oveja y mezclas, además de yogures, cremas y otros derivados lácteos.

Este evento que se ha convertido en una de las ferias del queso más importantes de Málaga se celebrará este fin de semana tras haber tenido que ser cancelado por la lluvia hasta en dos ocasiones.

El mercado abrirá de forma ininterrumpida de 12.00 a 22.00 horas

En esta edición, el mercado estará abierto de 12.00 a 22.00 horas en la calle Real de forma ininterrumpida y con acceso gratuito.

Durante el evento, el principal protagonista será el queso y sus derivados, pero no será el único, ya que los asistentes podrán adquirir y degustar todo tipo de alimentos de la zona, como frutos secos, encurtidos, aceitunas, patés, vino o aceite.

La Ruta de la Tapa ofrecerá 46 propuestas gastronómicas

La agenda de actividades de 'Estepona vive sus calles' también incluirá la XV Ruta de la Tapa 'Saborea Estepona', en la que 46 bares y restaurantes de la localidad servirán sus mejores especialidades desde este viernes y hasta el domingo.

Durante esta cita, los ciudadanos podrán disfrutar de tapa y bebida, a elegir entre cerveza, refresco o agua, por 3,50 euros, precio que asciende a 4,50 euros en caso de preferir vino.

Horarios de la ruta y cómo conseguir premios

Todas estas tapas se podrán degustar en los negocios participantes el viernes de 20.00 a 23.00 horas, el sábado de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.00 horas, y el domingo de 13.00 a 16.00 horas.

Además de probar los mejores sabores de la localidad de la Costa del Sol, los participantes también podrán conseguir una amplia variedad de premios tras votar por sus favoritos.

Cómo rellenar el pasaporte de la Ruta de la Tapa

Para ello, tendrán que probar, al menos, tres establecimientos diferentes y sellar en ellos su 'pasaporte', que se podrá recoger en la Oficina de Turismo de la Plaza de Las Flores, en la Tenencia de Alcaldía de Cancelada o en alguno de los negocios participantes.

Una vez que hayan sellado el 'pasaporte' con los establecimientos que hayan visitado, deberán depositarlos en la Oficina de Turismo o en la Tenencia de Alcaldía antes del 21 de abril.

Sorte de noches de hotel y paseos en catamarán

Entre los ciudadanos participantes se sortearán casi medio centenar de premios, como una noche en un hotel de Andalucía para dos personas, cuatro packs de spa para dos personas, un circuito de spa, una tabla de paddle surf, un jamón ibérico, cestas de frutas o pequeños electrodomésticos.

A estos se sumarán entradas para distintos espectáculos en el Auditorio Felipe VI, un paseo en catamarán o consumiciones por valor de 50 euros en los establecimientos participantes.

Premios para los bares con las tapas mejor valoradas

Por su parte, los negocios con las tapas mejor valoradas por los ciudadanos y el jurado profesional podrán acceder a premios de hasta 3.500 euros, con premios de 1.000, 500 y 200 euros, según la categoría.

La gastronomía también será la protagonista de otra de las grandes citas del fin de semana, el XI Concurso Nacional de Cortadores de Jamón Trofeo ‘Popi, Ciudad de Estepona’, que se celebrará el domingo en la calle Real desde las 12.00 a las 16.00 horas, en el que los asistentes podrán descubrir la pericia de sus participantes y probar los mejores productos.

Actividades infantiles en la Plaza Antonia Guerrero y el Paseo Marítimo

Además, para los más pequeños, se celebrará una actuación infantil en la Plaza Antonia Guerrero, con payasos, magia y animación el sábado a las 12.00 horas.

El domingo, por su parte, se podrá disfrutar de 12.00 a 18.00 horas de una fiesta infantil con temática circense en el Paseo Marítimo, donde habrá espectáculos, yincana, castillos hinchables, talleres de tatoo, Brilli-Brilli, pintacaras, globoflexia, manualidades y plataforma 360º.

Cancelada también se suma con espectáculos y música

De igual modo, a las 12.00 horas, dará comienzo en Cancelada el espectáculo infantil ‘Beat & Melody’ ¡Misión Musical!

Durante esta cita, también se podrán disfrutar de toda clase de espectáculos y conciertos, como el que llevará a cabo el Coro del Colegio Escandinavo de la Moraleja, de Madrid este viernes a las 19.00 horas en la Plaza Antonia Guerrero y el concierto de Música de Cámara 'Sonatas desde Venecia', a cargo del Trío Barroco ‘Sonora Fugitiva’, a las 22.00 horas en la Plaza Casa Cañada, junto al Castillo de San Luis.

Conciertos, flamenco, teatro y moda flamenca durante el fin de semana

En la zona del extrarradio, en Cancelada, se podrá disfrutar este viernes a las 20.00 horas del concierto de Mónica Garrido.

El sábado, a las 19.00 horas, se llevará a cabo una actuación de cante flamenco a cargo de 'El Patio, Aprende a Cantar', en la Casa de las Tejerinas, y a las 20.00 horas del grupo 'The Vintage Experience' en la Plaza Antonia Guerrero, en el que se podrá disfrutar de "un viaje musical a través de las melodías de los años 50 y 60".

Teatro en el Orquidario y más actividades en Cancelada

‘Estepona vive sus calles’ incluye también una agenda de actividades teatrales, como la actuación del grupo Farándula este viernes a las 20.00 horas en el Parque Botánico Orquidario, y una pasarela de moda flamenca en Cancelada a cargo del establecimiento 'La Ganga' el sábado a las 20:00 horas, a la que seguirá la actuación del grupo Kalima, a las 21.30 horas.

Un completo programa de actividades que pueden comprobar en este listado:

Programación completa del viernes

De 10:00 a 13:30 horas, Parque El Calvario. XII Torneo Interescolar de Ajedrez Infantil por Equipos y XII Intercentros de ESO por Equipos. Inscripción gratuita en la EDM de Ajedrez: escueladeajedrez@estepona.es

De 12:00 a 22:00 horas, C/ Real. XI Feria del Queso ‘POPI’ Sabor a Málaga, una iniciativa impulsada por el Consistorio y el cortador profesional de jamón José María Téllez ‘Popi’, que cuenta con la colaboración de Diputación de Málaga, a través de la marca promocional ‘Sabor a Málaga’.

19:00 horas. Plaza Antonia Guerrero. Concierto del Coro del Colegio Escandinavo de Madrid.

De 20:00 a 23:00 horas, XV Ruta de la Tapa ‘Saborea Estepona’. Recoge tu ‘Pasaporte’ en la Oficina de Turismo y establecimientos inscritos, y participa en el concurso ‘La Mejor Tapa’. Hay decenas de premios.

20:00 horas. Parque Botánico Orquidario. El Grupo de Teatro ‘Farándula’ interpreta la obra ¡Tengo Trabajo!, una comedia muy actual de Ignasi García Barba.

20:00 horas. Calle Montemayor. Barriada de Cancelada. Mónica Garrido en Concierto.

22:00 horas. Plaza Casa Cañada. Concierto de Música de Cámara. El Trío Barroco ‘Sonora Fugitiva’ presenta ‘Sonatas desde Venecia’.

Programación completa del sábado

12:00 horas, Plaza Antonia Guerrero. Actuación Infantil ‘NariMagic’ con payasos.

De 12:00 a 22:00 horas, C/ Real. XI Feria del Queso ‘POPI’ Sabor a Málaga.

De 13:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 horas. XV Ruta de la Tapa ‘Saborea Estepona’.

18:00 horas. Calle Terraza (Paseíllo-Orquidario). Performance Danza Urbana, a cargo del grupo ‘Estepona Formation’.

19:00 horas. Calle Montemayor, Barriada de Cancelada. Actuación de la Escuela de Baile ‘Sólo Flamenco’, dirigida por Ana Guerrero.

19:00 horas. Casa de las Tejerinas, Plaza de Las Flores. La Asociación Estepona Flamenco ‘El Patio’ presenta la actuación de cante flamenco ‘El Patio, Canta’, bajo la dirección artística de Ana Fargas.

20:00 horas. Calle Montemayor, Barriada de Cancelada. Desfile de Moda Flamenca de ‘La Ganga’. Una tarde llena de color, elegancia y puro sentimiento andaluz.

20:00 horas. Plaza Antonia Guerrero. The Vintage Experience, en concierto ‘DooWap & Heartbeats’. El espectacular trío Pin Up celebra la edad dorada de las melodías inolvidables a través de un viaje musical por los años 50 y 60, lleno romanticismo, frescura y energía.

21:30 horas. Calle Montemayor, Barriada de Cancelada. Actuación del Grupo Musical Kalima.

22:00 horas. Plaza del Ajedrez. CHENOA en Concierto. En caso de lluvia, el concierto se realizaría en la Caseta Municipal del Recinto Ferial.

Programación completa del domingo