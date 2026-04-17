Detenido en Málaga por amenazar de muerte a su exmujer y su hijo tras pedirle que abandonara la vivienda familiar

Un hombre ha sido detenido por amenazar de muerte a su exmujer y el hijo de ambos, de 6 años de edad, tras personarse en el domicilio en contra de la voluntad de la víctima

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de abril, sobre las 23.15 horas en el distrito Cruz del Humilladero, en el domicilio de la víctima.

Esta contactó con la Policía Local de Málaga para alertar de que su exmarido se había personado en el domicilio y la había amenazado de muerte para que abandonara el mismo, por lo que se refugió en una habitación de la casa, ante lo que el presunto agresor comenzó a clavar con violencia un destornillador en la puerta, a la vez que continuaba con las amenazas de muerte hacia ella y el hijo de ambos, de 6 años de edad.

La víctima estaba en VioGén

La víctima forma parte del Sistema VioGén desde que hace unos meses se registrara otro episodio de violencia, aunque en el momento de los hechos no había ninguna medida cautelar activada.

El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, como presunto autor de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

Servicios de atención

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día.