Economía
La guerra dispara las ventas de coches eléctricos nuevos o usados en Málaga
Algunos concesionarios de Málaga han duplicado respecto al pasado año estas peticiones para matriculación o adquisición de vehículos de ocasión
La guerra en Irán no deja de generar cambios drásticos en la economía doméstica y global. Los últimos datos proporcionados por los concesionarios de la provincia de Málaga confirman que desde los primeros días de marzo se han disparado las peticiones para matriculaciones o traspasos de coches eléctricos.
Algunas firmas han visto hasta duplicar las solicitudes de información respecto a hace justo un año. Pero es aún pronto para poner una cifra exacta, como confirma la responsable de Marketing de Renault-Tahermo, Cristina Molina. «Desde que pedimos un coche y, en función del stock existente, confirmamos la disponibilidad y finalmente queda matriculado, hasta dos meses pueden transcurrir. Los datos para comparar con exactitud no los vamos a tener hasta que acabe el semestre», relata.
No obstante, en sus propias instalaciones, la demanda y las ventas han aumentado «de forma muy significativa a partir del repunte que han registrado los combustibles. Es una tendencia que no se ciñe a Málaga. Es generalizada en toda España, como en las últimas semanas hemos podido observar», argumenta esta portavoz.
En este momento, «sin lugar a dudas», como relatan fuentes de otra de las firmas de automóviles con sede en la Costa del Sol, la fiebre por los eléctricos vive máximos desde que empezaron a ponerse a la venta sus primeros prototipos no dependientes en exclusiva de los combustibles fósiles.
En el conjunto del país, portales como cocheset, sí que han sido capaces de ofrecer ya unas primeras cifras en cuanto a volumen de tráfico de visitas y, por lo tanto, de interés floreciente en todo tipo de vehículos eléctricos. Así, con la subida constante del precio de los carburantes, a raíz del conflicto en Oriente Medio, remarcan que en marzo creció hasta un 72% ese flujo de personas interesadas en este segmento, siempre en comparación con marzo de 2025. Y el crecimiento sobre el mes de febrero, aún sin conflicto bélico, se limitó a un 26,2%. Es decir, de febrero a marzo se incrementó en casi un 50% el interés en la compra de coches eléctricos.
¿Qué otras consecuencias tiene esta tendencia? Pues por ejemplo ha caído de forma considerable en los últimos meses el precio del vehículo de ocasión. Hasta un 1,8% en marzo pasado. En este momento, el coste medio para esta variante se sitúa en los 17.421 euros, con un mayor abaratamiento entre los coches seminuevos. Y es que dentro del mercado de ocasión, un cupo más que significativo de vehículos dependen de los combustibles fósiles para su funcionamiento.
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