Prohibidos los detectores de metales en las playas de Málaga: multas de hasta 250.000 euros

Ver detectores de metales en las playas de Málaga debería ser ya una imagen del pasado. La Junta de Andalucía vetó su uso en todas las playas andaluzas.

Una medida que responde a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que recoge de forma expresa la prohibición general de los detectores de metales, "salvo excepciones relativas" a actividades arqueológicas, seguridad y defensa nacional o labores de mantenimiento y reparación de infraestructuras.

El motivo es claro: proteger posibles vestigios arqueológicos. Y es que estos dispositivos, utilizados habitualmente para localizar monedas, joyas y otros objetos perdidos, siguen suponiendo en la actualidad la segunda mayor amenaza para la conservación del patrimonio arqueológico, muy por encima incluso de la construcción de infraestructuras.

Sanciones

El uso de detectores de metales en Andalucía sin autorización está estrictamente regulado y puede acarrear importantes sanciones. Las multas van desde cantidades menores, como 650 euros en espacios como playas y ríos, hasta cifras de entre 100.000 y 250.000 euros si se produce daño en yacimientos arqueológicos.

Qué pasa si aparece un hallazgo fortuito

Cualquier hallazgo fortuito que se produzca durante estas actividades debe ser comunicado de inmediato a las autoridades competentes. Además, no existe derecho a indemnización ni a premio alguno por los objetos encontrados.

Una vez identificadas las piezas halladas, especialmente si tienen valor histórico o arqueológico, estas pasan a ser propiedad del Estado y su gestión corresponde a museos o a las instituciones culturales pertinentes.