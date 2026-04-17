Tecnología
Kadans abre su edificio para empresas deep tech en el PTA con capacidad para 800 trabajadores y 600 plazas de parking
Kadans, que ha invertido 25 millones en el inmueble, espera que la ocupación sea del 40% a finales de este año - Las plazas de aparcamiento son para inquilinos y trabajadores del parque
La compañía neerlandesa Kadans Science Partner, especializada en la construcción de edificios destinados a la ciencia y la investigación, ha inaugurado este viernes en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), situado en Málaga, el inmueble conocido como Node I, un hub de 12.000 metros cuadrados de superficie alquilable que está destinado a acoger en régimen de alquiler a empresas de alto componente innovador y dedicadas a ámbitos como la microelectrónica, las TIC y a las conocidas como deep techs. La inversión total en el inmueble ha sido de unos 25 millones de euros.
El nuevo centro de innovación está generando un gran interés en el mercado por este tipo de infraestructura especializada. La empresa, temiendo en cuenta la actividad de prealquiler que ya está recibiendo, espera alcanzar en torno a un 40% de ocupación a finales de 2026, lo que confirmaría "la fuerte demanda de instalaciones de este tipo".
Kadans afirma que Node I ha sido concebido como un centro moderno, flexible y altamente especializado, capaz de acoger a unos 800 profesionales de disciplinas de tecnología avanzada.
"Las instalaciones satisfacen las necesidades de empresas que trabajan en sistemas avanzados y materiales de alta tecnología, abarcando sectores de vanguardia como la microelectrónica, los semiconductores, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. También dan soporte al desarrollo de infraestructuras técnicas avanzadas, incluyendo salas blancas, talleres, plantas piloto, instalaciones semiindustriales y laboratorios, construidos según las normas ISO-5 a ISO-82, ha detallado.
Según ha explicado el director general de Kadans España, Miguel Muñoz, la puesta en marcha de Node I "refuerza el papel de Málaga como uno de los centros emergentes de tecnología avanzada de Europa, contribuyendo al desarrollo de un ecosistema innovador y competitivo a nivel internacional".
"Este proyecto también supone la inauguración del primer edificio multiinquilino construido para empresas intensivas en innovación e I+D de Kadans en España, lo que representa un hito en nuestra estrategia de crecimiento en el país", ha apuntado.
600 plazas de parking
Además de sus especificaciones técnicas, el proyecto cuenta con 10.000 metros cuadrados de zonas verdes ajardinadas, así como más de 600 plazas de aparcamiento a disposición tanto de los inquilinos como de los usuarios del PTA.
A la inauguración de Node I ha asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, y el director general del PTA, Felipe Romera.
Clústeres y edificios en seis países de Europa
Kadans afirma que no solo ofrece a las empresas tecnológicas el entorno para desarrollar sus proyectos, sino que también fomenta activamente la colaboración entre organizaciones y la conectividad internacional. La empresa opera en más de 30 clústeres, con 70 edificios en seis países europeos, lo que permite a sus clientes integrarse "en un ecosistema dinámico en el que se comparten conocimientos, recursos y oportunidades a escala global".
Con estos dos edificios, Node I y II, Kadans cuenta ya con una superficie alquilable de casi 15.000 metros cuadrados destinados a organizaciones dedicadas a la innovación, con espacios de laboratorios, salas blancas, y oficinas. En total, la inversión de Kadans en el PTA de Málaga asciende a 32 millones de euros.
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