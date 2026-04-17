Málaga extiende la red de baldeo en El Palo con una obra de más de 612.000 euros

La red de baldeo de Málaga sigue creciendo y ahora pone el foco en El Palo. La formalización del contrato para ampliar esta infraestructura en el distrito Este abre la puerta a una limpieza más rápida, con menos molestias en la calle y con menor dependencia de los camiones cuba en una zona donde el trazado urbano complica muchas veces ese trabajo diario. Emasa ha dado un nuevo paso para extender esta red que permite a Limasam actuar con agua a presión en los barrios de forma más ágil. La obra ha sido adjudicada a Ervega, S. A., con un presupuesto de 612.126,9 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis meses.

De esa cantidad, 400.000 euros proceden de los fondos del Plan de Asistencia Económica Municipal 2025 de la Diputación de Málaga, según la información municipal y la documentación económica vinculada al proyecto, ha informado el Consistorio este viernes.

La actuación permitirá que la infraestructura actual gane terreno hacia el este y llegue a más puntos de El Palo, con el objetivo de ampliar la cobertura del baldeo hasta el entorno del campo de fútbol San Ignacio. El proyecto prevé la instalación de 3.158 metros de tuberías y 81 bocas de riego, un salto con el que el Ayuntamiento busca reforzar la limpieza viaria en una zona muy poblada y con calles en las que no siempre resulta operativo mover camiones cuba con facilidad. La ampliación se centra en el ámbito de Las Protegidas, donde la red avanzará para cubrir más superficie urbana.

Menos presión, menos fugas

La red municipal de baldeo suma actualmente 11 infraestructuras repartidas por los distritos Centro, Este, Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Carretera de Cádiz. En el caso de la zona Este, la instalación ya operativa cubre el espacio delimitado por el arroyo Jaboneros, la calle Mar y las avenidas Juan Sebastián Elcano y Salvador Allende, donde da servicio a una superficie de 130.000 metros cuadrados. El sistema se alimenta con agua procedente de un pozo, impulsada mediante un grupo de presión desde un depósito ubicado en la propia avenida de Salvador Allende.

La obra no se limita a extender la red. También incluye la mejora del grupo de presión existente en el depósito situado en avenida de Salvador Allende, de modo que el sistema pueda trabajar con una presión inferior, informa el Ayuntamiento. La idea es doble: adaptarlo mejor a las necesidades actuales de limpieza y, al mismo tiempo, contener fugas y pérdidas de agua. En esa misma línea, el plan contempla renovar las bocas de riego ya instaladas para adecuarlas a los nuevos equipos de limpieza.

El punto de fondo no es menor. La propia documentación municipal subraya que en la zona de Las Protegidas la estrechez de varias calles dificulta el uso de camiones cisterna, de forma que la limpieza viaria se viene realizando con equipos que usan agua potable. La ampliación de la red de baldeo persigue precisamente reducir esa dependencia y apoyarse en recursos no potables, en un contexto en el que Málaga ha acelerado obras hidráulicas para ganar eficiencia, recortar pérdidas y reutilizar mejor el agua tras los años de sequía. Ese movimiento encaja además en el plan inversor de Emasa, que contempla más de 130 actuaciones en la ciudad entre 2024 y 2029, así como en el acuerdo marco de 36,3 millones para canalizaciones y obra civil no singular.

Una red que sigue creciendo

La ampliación de El Palo se suma a la estrategia del Ayuntamiento para reforzar infraestructuras ligadas al ciclo integral del agua y a los servicios urbanos. En este caso, el beneficio es muy visible a pie de calle: más capacidad para baldear con rapidez, menos trasiego de vehículos pesados y una red preparada para llegar a más barrios del distrito Este con un sistema más eficiente.