Málaga mueve ficha en Miami para atraer más escalas y reforzar su peso como puerto de cruceros

El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Turismo y Promoción de la Ciudad, ha participado un año más en Seatrade Cruise Global, la cita de referencia del negocio internacional de los cruceros, celebrada entre el 13 y el 16 de abril en el Miami Beach Convention Center. La presencia malagueña no ha sido testimonial: responde a una estrategia clara de ciudad para seguir vendiéndose como un puerto competitivo, bien conectado y con capacidad para crecer en el tráfico crucerístico del Mediterráneo occidental.

La feria reúne cada año a las grandes navieras, destinos, puertos, proveedores y directivos que marcan el rumbo del sector. Se trata, en la práctica, del gran punto de encuentro donde se negocian tendencias, se abren contactos y se mide quién está sabiendo posicionarse mejor en una industria cada vez más disputada.

La delegación desplazada a Miami ha trabajado con una idea de fondo: que Málaga no pierda visibilidad en un mercado donde cada escala cuenta y donde los puertos compiten no solo por atraer buques, sino también por ganar peso como base de operaciones de embarque y desembarque.

Según la información trasladada por el Consistorio, en la feria se han mantenido reuniones con representantes de las principales navieras internacionales y otros agentes del sector para abordar la programación de escalas, el posible aumento de operaciones en el puerto malagueño y la evolución de la demanda vinculada al turismo de cruceros. A eso se suma la promoción del destino como puerta de entrada a una oferta que Málaga considera diferencial: cultura, gastronomía, eventos y productos especializados para el visitante que llega por mar.

Una acción conjunta para reforzar el destino

Málaga no ha acudido sola. La acción se ha desarrollado junto a Turismo y Planificación Costa del Sol, la Junta de Andalucía y Málaga Cruise Port, con el apoyo de Fundación Málagaport y Suncruise Andalucía, según la nota municipal. Ese frente común busca proyectar una imagen de destino sólido, coordinado y con discurso compartido ante las compañías que deciden sus itinerarios con años de antelación.

La estrategia encaja además con otras acciones recientes del destino y del puerto en Estados Unidos, donde Málaga ha intensificado sus contactos con navieras en un momento especialmente sensible para la planificación de rutas y operaciones.

El contexto acompaña: Málaga llega en un momento de crecimiento

La presencia en Miami no se entiende sin los números que Málaga trae debajo del brazo. El Puerto de Málaga cerró 2025 con 570.481 pasajeros de crucero y 331 escalas, un crecimiento que consolida al enclave malagueño entre los puertos más fuertes del Mediterráneo occidental. Ese dato refuerza el discurso comercial con el que la ciudad se presenta fuera: Málaga ya no vende solo potencial, vende también resultados.

Ese crecimiento se produce, además, en un contexto expansivo para la propia industria. El sector mundial del crucero batió en 2025 su récord histórico de pasajeros, superando los 37 millones, una señal de que el negocio mantiene pulso y de que la pelea entre destinos por captar tráficos seguirá elevándose.

Más que promoción: una pelea por el posicionamiento

La presencia en Seatrade Cruise Global forma parte del Plan de Acción del Área de Turismo del Ayuntamiento, que incluye la asistencia a grandes foros profesionales para consolidar conexiones, abrir mercados y blindar segmentos estratégicos. Pero, más allá del lenguaje institucional, lo que se juega Málaga en Miami es algo muy concreto: no quedarse atrás en una industria en la que la visibilidad internacional, la interlocución directa con las navieras y la capacidad de seducción del destino pesan cada vez más.

Y ahí el mensaje es claro. Málaga quiere seguir siendo algo más que una escala atractiva: aspira a reforzar su condición de puerto estratégico, rentable para las compañías y apetecible para el crucerista. Por eso viaja a Miami. Porque en el negocio del crucero, quien no está en el escaparate global corre el riesgo de desaparecer del mapa.

Seatrade Cruise Global no es una feria decorativa. Es el gran foro anual en el que la industria se reúne para analizar innovación, demanda, sostenibilidad, diseño de barcos, inversión y estrategia comercial. Estar allí es, para destinos como Málaga, una forma de seguir presentes en la conversación donde se reparte parte del futuro del sector.

La ciudad llega a esta cita con una baza evidente: un destino urbano con marca reconocible, creciente conectividad internacional y una oferta turística capaz de complementar la escala del crucero con experiencias de alto valor añadido. La tarea ahora es traducir ese atractivo en más operaciones, más peso portuario y más capacidad para competir frente a otros enclaves del Mediterráneo.