La malagueña Yes We Tech y Google lanzan ‘’Damos con la Tecla’’, un manual para despertar vocaciones científicas y tecnológicas en niñas

La asociación feminista Yes We Tech de Málaga, que impulsa el talento femenino en tecnología, ha presentado el manual gratuito ‘Damos con la Tecla’, diseñado para despertar el interés por la ciencia y la tecnología en niñas desde edades tempranas. Desarrollado en colaboración con Google, el libro combina contenido educativo con un enfoque creativo, accesible y cercano, incorporando actividades, experimentos y propuestas prácticas que buscan acercar la ciencia de forma entretenida y participativa.

"En un contexto en el que la brecha de género en disciplinas tecnológicas sigue siendo un reto, la iniciativa busca acercar el mundo STEM de forma accesible, práctica y cercana, tanto a niñas como a su entorno educativo y familiar", señala Yes We Tech.

Escrito por Palo Zamora e ilustrado por Pedrita Parker, ‘Damos con la Tecla’ apuesta por un lenguaje cercano y un enfoque divulgativo, alejándose de los formatos educativos tradicionales para conectar con nuevas generaciones.

"Con la publicación de ‘Damos con la Tecla’ queremos ofrecer herramientas, referentes y conocimientos básicos que permitan a las niñas identificarse con el mundo STEM y visualizar su futuro en él", explica la presidenta de Yes We Tech, Laura Pérez.

El manual incluye además a 25 mujeres referentes actuales en áreas STEM, con el objetivo de ofrecer modelos reales que permitan a las niñas verse reflejadas en el sector. Entre ellas se encuentran Sara García Alonso, astronauta y científica; Nerea Luis, ingeniera informática y divulgadora tecnológica; Pilar Manchón, experta en inteligencia artificial y directiva en Google o Alba Moreno, física y divulgadora científica.

El manual gratuito ‘Damos con la Tecla’, publicado por la asociación feminista Yes We Tech de Málaga en colaboración con Google. / L. O.

Más allá de un libro: una extensión del impacto Yes We Tech

La publicación nace en el marco de CyberGirl Squad, una de las iniciativas más representativas de Yes We Tech, centrada en fomentar vocaciones tecnológicas en niñas a través de talleres prácticos, dinámicas participativas y contacto directo con referentes.

Este lanzamiento refuerza el posicionamiento de la asociación como agente activo en la promoción del talento femenino en tecnología, ampliando el alcance de sus iniciativas educativas.

Solo en 2025, Yes We Tech alcanzó a más de 3.100 niñas y mujeres a través de 31 acciones, entre ellas 20 iniciativas propias dirigidas a distintas edades y 11 colaboraciones con proyectos como Upscale de Freepik, Yellowsound de Malasmadres o WeyWey Web.

Acceso abierto para democratizar el conocimiento

El manual se distribuirá en eventos vinculados a la asociación y en centros educativos, además de estar disponible para su descarga gratuita en la web de Yes We Tech. El objetivo es facilitar el acceso a herramientas educativas que contribuyan a reducir la brecha de género en tecnología desde edades tempranas.

El libro fue presentado por primera vez el pasado mes de febrero, en el marco del décimo aniversario de la asociación y coincidiendo con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Con su lanzamiento en abierto, Yes We Tech quiere dar "un paso más" en su compromiso por acercar la tecnología a nuevas generaciones y fomentar vocaciones STEM desde la base.

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Sobre Yes We Tech

Yes We tech es una asociación feminista que promueve la igualdad de género en el ámbito tecnológico a través de formación, divulgación y generación de comunidad. Su misión es inspirar y acompañar a mujeres y niñas en su desarrollo en disciplinas STEM.