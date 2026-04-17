Mi Colchón renueva su tienda de El Viso en Málaga y anuncia aperturas en Córdoba, Cádiz y Murcia

La compañía malagueña MiColchón, que cuenta con más de 45 años de trayectoria, ha renovado su establecimiento situado en la avenida de Los Vegas, en el polígono El Viso. La tienda tiene 3.200 metros cuadrados de exposición y 20 empleados que sitúan el total de trabajadores de la empresa por encima de los 60.

MiColchón Sofas&Beds reúne a firmas internacionales de descanso, desde colchones y canapés a camas y almohadas, junto a una selección de sillones y sofás premium para clientes particulares y profesionales del interiorismo o la decoración. En sus instalaciones se incluyen referentes como Tempur, Flex, Hukla, Sealy, Dorwinm Emma, Relax, Harrison Spinks, Nessen o Stressless, entre otros.

Además, el nuevo espacio cuenta con una sección especializada en salud así como en atención a las necesidades de la hotelería y hostelería.

El grupo empresarial MiColchón tiene ya 17 tiendas repartidas entre las provincias de Málaga y Granada, al tiempo que anuncia nuevas aperturas en Córdoba, Cádiz y Murcia.

"La inauguración de este espacio en Málaga representa no solo el crecimiento de la compañía, sino también la culminación de muchos años de trabajo, esfuerzo y compromiso con nuestros clientes. Este centro es el reflejo de nuestra evolución y de nuestra ambición por seguir liderando el sector del descanso en Europa, manteniendo siempre nuestra esencia de cercanía y atención personalizada”, ha explicado estos días el director gerente de MiColchón, Jacobo Guerrero.

Una tienda para un nuevo concepto de negocio

El establecimiento de El Viso ha sido un punto clave en la trayectoria de MiColchón. En 2016 ya supuso un hito al convertirse, según la compañía, en "el mayor espacio de descanso de España". Dos años después, en 2018, la compañía amplió su alcance con la incorporación de la línea de sofás y sillones premium, dando un primer paso hacia la integración de categorías.

Ahora, el espacio evoluciona hacia un concepto "más ambicioso" que refleja la transformación que busca la propia compañía: "De negocio familiar a referente del sector, sin perder la atención personalizada que caracteriza al grupo empresarial desde los orígenes en una clara apuesta por potenciar la 'Colchonología'”.

Este nuevo concepto integra en un mismo entorno soluciones avanzadas de descanso, colchones, bases y sistemas personalizados, junto a sofás y sillones premium, generando una propuesta global "que trasciende la exposición tradicional para convertirse en un espacio experiencial".

"Con esta renovación, Mi Colchón da un paso decisivo en su estrategia de crecimiento, consolidando el centro de El Viso como un espacio único en Europa por su dimensión y especialización", apunta la empresa malagueña.

El origen de Mi Colchón, en la barriada de El Palo

Jacobo Guerrro es uno de los hijos del fundador, Manuel Guerrero, quien hace cerca de 45 años puso en marcha la primera tienda del grupo en el barrio malagueño de El Palo.

La empresa nació a mitad de los 80 con la denominación de Colchonería El Palo, en la calle Alonso Carrillo de Albornoz de Málaga capital. La expansión iniciada hace 25 años por otras zonas de la capital y por diversos municipios de la provincia les llevó a rebautizarse como Mi Colchón.

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La empresa malagueña tiene cinco tiendas en Málaga capital (avenida Los Vegas, El Palo, Camino de Suárez, Carretera de Cádiz y La Unión), otros dos en Vélez-Málaga, y uno en Fuengirola, Antequera, Ronda, Benalmádena, Marbella y Estepona, además de la de Mijas, inaugurada el pasado año. En la provincia de Granada cuenta con otros tres establecimientos.