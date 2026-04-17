Sucesos
Un nuevo tiroteo en Palma-Palmilla eleva a tres los sucedidos en Málaga capital en la última semana
No se han registrado heridos por el suceso, que se suma al ocurrido este jueves en la Trinidad y el domingo en el mismo barrio
Un nuevo tiroteo ha tenido lugar en la madrugada de este viernes la zona de Palma-Palmilla. El suceso, ocurrido horas después de un tiroteo en la Trinidad, eleva a tres los ocurridos en las última semana.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que hay abierta una investigación en relación con el tiroteo reciente, en el que se produjeron impactos de arma de fuego en pared de edificio y no se han registrado heridos.
Otro tiroteo en la Trinidad
Por otro lado, también investigan en relación con un tiroteo ocurrido este pasado jueves en la zona La Trinidad, en Málaga capital, sin que consten heridos.
El incidente dió lugar a un gran despliegue por parte de la Policía Nacional en esta zona desde las 16.50 horas tras varias llamadas que alertaban de varias detonaciones entre las calles Jaboneros y Pizarro
Fuentes policiales confirmaron a este diario de que no constan heridos y han activado los protocolos correspondiente
Tiroteo en plaza Bravo
La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en relación con un incidente con uso de armas de fuego ocurrido en la madrugada del pasado domingo en la plaza Bravo sobre las 04.50 horas.
En este incidente tampoco constan heridos ni tampoco impactos de bala en viviendas. En el lugar se hallaron vestigios balísticos, que fueron intervenidos en la correspondiente inspección ocular.
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