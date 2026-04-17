El picudo rojo acaba con cuatro palmeras de más de 125 años del Paseo del Parque y la Marina

Cuatro ejemplares de palmera canaria (Phoenix canariensis) con más de 125 años de historia serán talados y sustituidos en los próximos días en Málaga tras no sobrevivir a la plaga del picudo rojo. Así lo ha informado hoy el Ayuntamiento de Málaga en una nota de prensa remitida a los medios: "En los próximos días se procederá al destoconado y a la reposición por cuatro nuevos ejemplares de la misma especie" .

Las palmeras, ubicadas en el eje que forman el Paseo del Parque y la plaza de la Marina. "Los cuatro ejemplares afectados no han pedido sobrevivir a la afección de la plaga del picudo rojo, a pesar de que se han aplicado todos los protocolos preventivos y curativos disponibles una vez detectada la presencia del insecto", ha detallado el Consistorio.

La elevada edad de los ejemplares (más de 125 años) y la fitotoxicidad derivada de más de 15 años de tratamientos químicos ininterrumpidos han sido factores que han impedido su recuperación. Los ejemplares afectados serán sustituidos por otros de la misma especie con el fin de "preservar y dar continuidad a la alineación histórica de la zona", donde el resto de palmeras se encuentran en buen estado con su correspondiente tratamiento preventivo.