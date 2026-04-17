Regularización de migrantes en Málaga: dónde y cuándo solicitar la cita presencial

El próximo lunes, 20 de abril, comienza la atención presencial para el proceso de regularización de migrantes puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la que se estima que 30.000 personas extranjeras que trabajan en Málaga podrían beneficiarse

Desde este jueves 17 de abril, ya es posible realizar la solicitud de manera telemática a través del portal web habilitado por el Gobierno, que funciona las veinticuatro horas del día y durante toda la semana. Sin embargo, para una atención más personalizada y directa, la atención presencial será posible en varios puntos de la provincia, para lo que es fundamental contar con cita previa.

Oficinas de Correos y Seguridad Social

En la provincia de Málaga se atenderá a los demandantes en 26 oficinas de Correos y en 2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Las Oficinas del INSS en Málaga capital están ubicadas en Calle Huéscar y Avenida de Andalucía, en horario de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas.

En cuanto a las Oficinas de Correos, con horario de 8.30 a 17.30 horas de lunes a viernes, son:

Benalmádena : 2 oficinas

2 oficinas Estepona : 3 oficinas

3 oficinas Fuengirola : 2 oficinas

2 oficinas Málaga : 9 oficinas

: 9 oficinas Marbella : 4 oficinas

4 oficinas Mijas : 2 oficinas

2 oficinas Rincón de la Victoria : 1 oficina

1 oficina Torremolinos : 1 oficina

1 oficina Vélez-Málaga: 2 oficinas

Entidades

Este proceso también contará con la ayuda de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería. Los servicios que prestan estas entidades son 3: Asesoría e información, registro de solicitudes y acreditación del certificado de situación de vulnerabilidad. En Málaga estas entidades son en total 17, si bien pueden realizar todos los trámites 7:

Asociación Prodiversa

Asociación Marroquí para la integración de inmigrantes

Asociación Málaga Acoge

Asociación Mujeres Progresistas la Mitad del Cielo

ONG Rescate Internacional

Fundación Prolibertas

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

Asesoría e Información

Otras 6 entidades también realizan labores de Asesoría/Información y Registro de Solicitudes, pero no pueden acreditar el Certificado de situación de vulnerabilidad. Son:

Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF)

Asociación Yo-Soy-Tú

Cruz Roja Española

Fundación Save The Children

Asociación Civil Somos Integración (ASOIN)

Sindicato Comisiones Obreras

Finalmente, 4 entidades sólo facilitan Asesoría e Información: Asociación Integración Para la Vida (INPAVI), Asociación Casas de Asís, Nuevo Hogar Betania y Asociación DYA-R (Descubrir y Aprender Rincón).

¿Cómo pedir cita previa?

Para pedir cita previa, como requisito imprescindible para acceder a la solicitud presencial, hay tres vías: