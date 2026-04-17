Regularización de migrantes
Regularización de migrantes en Málaga: dónde y cuándo solicitar la cita presencial
Es fundamental contar con cita previa para acceder al recurso de la solicitud presencial, que comenzará el próximo lunes 20 de abril, y del que se estima que 30.000 extranjeros que trabajan en la provincia podrán beneficiarse
El próximo lunes, 20 de abril, comienza la atención presencial para el proceso de regularización de migrantes puesto en marcha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de la que se estima que 30.000 personas extranjeras que trabajan en Málaga podrían beneficiarse
Desde este jueves 17 de abril, ya es posible realizar la solicitud de manera telemática a través del portal web habilitado por el Gobierno, que funciona las veinticuatro horas del día y durante toda la semana. Sin embargo, para una atención más personalizada y directa, la atención presencial será posible en varios puntos de la provincia, para lo que es fundamental contar con cita previa.
Oficinas de Correos y Seguridad Social
En la provincia de Málaga se atenderá a los demandantes en 26 oficinas de Correos y en 2 del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Las Oficinas del INSS en Málaga capital están ubicadas en Calle Huéscar y Avenida de Andalucía, en horario de lunes a viernes de 16.00 a 19.00 horas.
En cuanto a las Oficinas de Correos, con horario de 8.30 a 17.30 horas de lunes a viernes, son:
- Benalmádena: 2 oficinas
- Estepona: 3 oficinas
- Fuengirola: 2 oficinas
- Málaga: 9 oficinas
- Marbella: 4 oficinas
- Mijas: 2 oficinas
- Rincón de la Victoria: 1 oficina
- Torremolinos: 1 oficina
- Vélez-Málaga: 2 oficinas
Entidades
Este proceso también contará con la ayuda de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería. Los servicios que prestan estas entidades son 3: Asesoría e información, registro de solicitudes y acreditación del certificado de situación de vulnerabilidad. En Málaga estas entidades son en total 17, si bien pueden realizar todos los trámites 7:
- Asociación Prodiversa
- Asociación Marroquí para la integración de inmigrantes
- Asociación Málaga Acoge
- Asociación Mujeres Progresistas la Mitad del Cielo
- ONG Rescate Internacional
- Fundación Prolibertas
- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Asesoría e Información
Otras 6 entidades también realizan labores de Asesoría/Información y Registro de Solicitudes, pero no pueden acreditar el Certificado de situación de vulnerabilidad. Son:
- Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (CODENAF)
- Asociación Yo-Soy-Tú
- Cruz Roja Española
- Fundación Save The Children
- Asociación Civil Somos Integración (ASOIN)
- Sindicato Comisiones Obreras
Finalmente, 4 entidades sólo facilitan Asesoría e Información: Asociación Integración Para la Vida (INPAVI), Asociación Casas de Asís, Nuevo Hogar Betania y Asociación DYA-R (Descubrir y Aprender Rincón).
¿Cómo pedir cita previa?
Para pedir cita previa, como requisito imprescindible para acceder a la solicitud presencial, hay tres vías:
- Si dispones de Cl@ve, puedes acceder al portal de la Regularización y pedir tu tu cita seleccionando oficina, fecha y hora.
- También es posible rellenar un formulario web en el portal de la Regularización, pero con este método no podrás escoger la oficina ni la fecha; se te asignará la más cercana a tus referencias.
- También es posible llamando al teléfono 060, con atención en español, donde se atiende de lunes a viernes de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 19:30 horas.
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