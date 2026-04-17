Ni Tokio ni Kioto: el pueblo más 'japonés' está en Málaga y celebrará este fin de semana talleres, desfiles y degustaciones

Uno de los pueblos más hermosos de Málaga, y el más alto de toda la provincia, Alfarnate, se convertirá este fin de semana en un paraíso japonés que parece sacado de Tokio o Kioto con su festival Sakura Alfarnate.

Estaba previsto que este evento se celebrara el pasado 12 de abril, pero que tuvo que aplazarse hasta este domingo por las intensas precipitaciones.

Esta localidad situada en la comarca de la Axarquía se convierte durante la primavera en un paraje de cuento con sus tradicionales cerezos en flor, que protagonizarán este domingo una de las fiestas más singulares de toda la provincia, que este año cumple su quinta edición.

Más de 100.000 flores de papel y ambiente nipón en plena Axarquía

Para ello, no solo decorarán sus calles y plazas con más de 100.000 flores de papel elaboradas por sus vecinos, sino que se convertirá en un paraíso nipón en el que los kimonos, los bailes tradicionales japoneses y los mejores platos de la cocina japonesa harán de este lugar un pequeño 'Japón' en plena Axarquía.

De ese modo, la amplia programación con la que contará este festival incluirá desde exhibiciones de artes marciales japonesas hasta talleres de origami, caligrafía o ceremonia del té, además de iniciativas culturales, mercados artesanales, desfiles y espectáculos.

Así nació una cita que atrae a miles de visitantes cada año

Esta experiencia única que atrae cada año a miles de ciudadanos de toda la provincia y los rincones del país nació después de que un grupo de japoneses que se encontraban de viaje en Alfarnate quedaran asombrados con la hermosa imagen de los cerezos en flor de la localidad.

Esto hizo que empezaran a frecuentar la zona y atrajeran cada vez a más amigos y conocidos, lo que acabó haciendo que el Ayuntamiento aprovechara la situación para crear un festival centrado en la cultura nipona y las tradiciones del país.

Una jornada con desfiles, talleres, mercado y gastronomía en Alfarnate

Una experiencia única que permite contemplar la belleza natural de la zona y de la cultura nipona a través de una amplia programación con actividades para todas las edades que incluye desfiles, puestos de comida, mercadillo, bailes tradicionales, talleres y un sinfín de iniciativas.

Para este evento, la organización mantendrá la misma programación que estaba previsto para su fecha inicial, el pasado domingo 12 de abril.

El mercado japonés abrirá a las 10.30 horas

De ese modo, el festival comenzará este domingo a las 10.30 horas con la apertura del mercado japonés Sakura, ubicado en las calles de Alfarnate, en el que los visitantes podrán encontrar tanto puestos de artesanía como productos tradicionales, gastronomía y demás artículos.

Además, la localidad tendrá distintos puestos de comida para disfrutar de la mejor gastronomía durante la jornada festiva.

Bonsáis, magia, artes marciales y el gran desfile Sakura

En la extensa programación del festival se encuentra también las exposiciones de bonsáis, cerámica y caligrafía de nombres en japonés que se celebrarán a las 11.00 horas, además de experiencias VR del entorno japonés, una exhibición de magia con cartas japonesas y exhibiciones de artes marciales como kendo, shorinji kempo y laido con catana y kenjutsuu.

A esta hora también se celebrará una de las principales atracciones del festival, el desfile Sakura, que llena el municipio de kimonos, trajes tradicionales, música y cultura nipona con un pasacalles que recorrerá las calles de la ciudad.

Juegos samurái, baile Bon Odori y actuación de Shamisen

A las 11.45 horas se llevará a cabo una animación de juegos con chapas Samurai, mientras que a las 12.30 horas será el momento de la actuación de Shamisen, los talleres de baile Bon Odori, suiseki, paipai y origami, además del tablón de los deseos y tattoos sakura, y la Kompira Fune Fune.

La programación continuará a las 12.45 horas con el photocall de kimonos, mientras que a las 13.00 horas será el momento de un showcooking japonés y, a las 14.30 horas, de la exhibición Koto Arpa japonesa.

Torneo VR, kyudo y un segundo desfile por la tarde

A las 15.00 horas se producirá el torneo VR con premios, la actuación de Shamisen y la exhibición de Kyudo, tiro con arco japonés.

Las actividades seguirán a las 15.30 horas con la exhibición de magia con cartas japonesas, la exhibición Kitsure 'el arte del kimono' y la animación de juegos chapas Samurai, a lo que seguirá a las 16.00 horas con un nuevo desfile Sakura, además de la actividad de caligrafía de nombres en japonés.

La clausura oficial del festival japonés de Alfarnate

A las 16.15 horas, por su parte, se celebrará la actuación de Naemi Ueta, cantante japonesa, mientras que a las 17.15 horas se celebrará la actuación de Kompira Fune Fune, además del panel de los deseos, los tattoos Sakura y el photocall Sakura; y a las 17.30 horas con los talleres de máscara Kitsure.

El V Sakura Alfarnate se clausurará de forma oficial a las 18.30 horas tras una intensa jornada que hará de este rincón de la Axarquía un paraíso japonés en el corazón de Málaga.