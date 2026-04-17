Metro Málaga
Los trabajadores del metro de Málaga no llegan a un acuerdo y vuelven a convocar paros: estos son los días de huelga
La plantilla ya desconvocó los paros previstos el 16 de abril, pero ahora amenaza con "endurecer los siguientes" si el bloqueo continúa
Sin acuerdo, otra vez. La negociación entre los trabajadores del Metro de Málaga y la empresa sigue estancada.
Las reuniones, que en un primer momento parecían avanzar y que incluso permitieron desconvocar los paros previstos para el 16 de abril, no han logrado desbloquear el convenio colectivo. Por ello, la plantilla mantiene los paros parciales previstos para los días 22, 23 y 24 de abril.
Además, los representantes de los trabajadores ya advierten de que podrían endurecer las próximas movilizaciones: "No descartamos endurecer los siguientes paros. Está claro que no han aprovechado la oportunidad que le dimos ayer desconvocando los paros que había previstos para el día de hoy", señalan.
Al Comité de Empresa no le convencen las propuestas planteadas por la compañía, que, según indican, siguen "sin alcanzar los mínimos demandados y por debajo de la oferta esperada".
"Desde la representación de las personas trabajadoras hemos mantenido una actitud constructiva, realizando planteamientos y alternativas con el objetivo de acercar posturas y tratar de desbloquear la situación", apuntan.
De nuevo, todo queda pendiente de una nueva reunión en el SERCLA el lunes 20 de abril, clave para intentar cerrar un acuerdo y evitar que continúen los paros en el Metro de Málaga.
Peticiones
El Comité subraya que "las reivindicaciones planteadas son razonables y se centran en cuestiones básicas" como el mantenimiento del poder adquisitivo, una mejor organización del trabajo, la regulación de la conducción continuada, el descanso adecuado en turnos nocturnos y garantías en materia de jubilación parcial.
La plantilla del Metro de Málaga denuncia también una brecha salarial real del 25% frente a Sevilla. La representación de la plantilla sostiene que la comparación trasladada por la empresa es “parcial” y “engañosa”, porque se apoya en escenarios futuros vinculados a una propuesta de convenio rechazada en asamblea por más del 70% de los trabajadores, y no en las condiciones económicas vigentes.
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