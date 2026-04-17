El servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Málaga certifica su calidad asistencial

El servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Victoria ha obtenido la certificación de calidad avanzada por la atención que presta en sus tres puntos de atención urgente.

Este distintivo, otorgado por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), acredita el cumplimiento de altos estándares en la atención sanitaria y en la organización de sus servicios, que cuenta con tres puntos de atención: el Hospital Clínico de Málaga, el Hospital Valle del Guadalhorce y el Hospital de Benalmádena.

En este sentido, y en conjunto, estos dispositivos dan cobertura a una extensa población, lo que sitúa a esta unidad entre los servicios con mayor actividad asistencial de la comunidad autónoma.

Equipo multidisciplinar

Desde la Junta han resaltado que este reconocimiento es fruto del trabajo sostenido de un equipo multidisciplinar que desarrolla su labor en uno de los entornos más exigentes del sistema sanitario. De modo que, esta acreditación de la ACSA, pone en valor "la capacidad del servicio para ofrecer una atención segura, eficiente y centrada en el paciente, incluso en escenarios de alta presión asistencial".

El responsable del servicio de Urgencias, Paco Temboury, ha señalado que "el logro de esta certificación es, sobre todo, el reflejo del esfuerzo, la implicación y la profesionalidad de todo el equipo multidisciplinar de profesionales".

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Han destacado, además que la certificación, que cuenta con una vigencia de cinco años, "consolida a la unidad como un referente en calidad dentro del sistema sanitario público andaluz". Asimismo, han valorado, "refuerza el compromiso estratégico del centro con la mejora continua, la innovación organizativa y la excelencia en la atención sanitaria a la ciudadanía en la cobertura de sus necesidades".