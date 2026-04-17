La UTE integrada por Sando, OHL e ITRC, elegida para la construcción del Imec en el PTA de Málaga

El Gobierno de España abrió el pasado mes de enero el proceso de licitación pública de las obras del futuro centro de microelectrónica que el instituto belga Imec construirá en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. El Ejecutivo central, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), elaboró un contrato dividido en dos lotes para la redacción del proyecto de ejecución y las obras de construcción de las instalaciones. Este viernes 17 de abril, apenas tres meses después, se ha conocido que ya hay una propuesta de adjudicación por parte de la mesa de contratación.

El lote principal, que incluye la redacción del proyecto y la ejecución de las obras del complejo de los edificios, será para la unión temporal de empresas (UTE) integrada por la malagueña Sando, OHL e ITRC, con una oferta cifrada en 163.400.806,16 euros.

Según la documentación que aparece en la plataforma de contratación del Estado, la propuesta de esta UTE ha logrado una puntuación de 66,65 puntos sobre 100, sumando durante el procedimiento 36,65 puntos de juicio de valor y 30 en otros apartado. OHL tiene una participación del 40% en la UTE, Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos (ITRC) ostenta otro 30% y el grupo de origen malagueño Sando el 30% restante.

Este contrato incluye los trabajos de construcción de un complejo destinado a I+D+i de obleas de 300 milímetros, incluyendo la denominada sala blanca.

La UTE que se lleva el contrato ha sido la única que ha llegado al final del proceso, al superado el umbral mínimo de puntos requeridos, con una oferta que rebaja en unos 20 millones el precio inicial que había establecido la SETT (unos 183 millones de euros).

Una infografía presentada por el Imec de su futuro centro en el PTA de Málaga. / L. O.

Se incluyen en este lote la construcción de la sala blanca para la fabricación de chips, con una superficie útil diáfana de 2.000 metros cuadrados (“Edificio FAB”), un edificio de servicios centrales, incluido el puente de instalaciones con la FAB, una plataforma de gases, un almacén de materiales peligrosos, una sala de bombas y aljibes de PCI, un edificio de control, un edificio destinado a oficinas, incluido el puente de conexión con la FAB, una zona de grupos electrógenos, y una zona de bombas y aljibes de agua potable.

En cuanto a obras de áreas externas se detallan accesos y viales de distribución interior con caminos exclusivos para peatones, zonas de aparcamiento para contratistas, clientes y empleados, zona de gestión de residuos y zonas ajardinadas.

El segundo lote, para el Grupo Render Industrial

Por otro lado, la SETT también propone la adjudicación del otro lote de menor cuantía, y que se integra en el mismo contrato de licitación de obras lanzado en enero, Este segundo lote, dedicado a la redacción del proyecto de ejecución y ejecución de las obras de la línea subterránea y centro de seccionamiento de 66 kv para el Imec, serña para el Grupo Render Industrial que, con una oferta de 4,9 millones de euros, ha logrado 88 puntos de valoración. El presupuesto base de licitación era de 5,8 millones y la propuesta de Grupo Render Industrial se ha impuesto a la de las otras tres empresas que han concurrido (Constructora San José, Eiffage Energía y Lantania).

Una vez valoradas las ofertas y selecciondas las propuestas, la mesa de contratación pedirá a las empresas que han resutltado elegidas que aporten la documentación que constate que cumplen los requisitos necesarios para ser adjudicatarias. Una vez realizado este trámite y hechas la comprobaciones se procederá a adjudicar el contrato.

Un proyecto en la vanguardia de los microchips

El inicio de las obras de estas instalaciones dedicadas al prototipado de chips de nueva generación se enmarca en el Proyecto Estratégico de Microelectrónica y Semiconductores (PERTE Chip). El proyecto lo financia el Gobierno de España, en colaboración con la Junta de Andalucía, el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, y coordinado técnicamente por la empresa pública española INECO.

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La que será la primera instalación avanzada de I+D en semiconductores de 300 mm en España, incluirá hasta 2.000 metros cuadrados de sala blanca, más de 60 herramientas avanzadas de procesado, así como un amplio espacio de I+D y prototipado.