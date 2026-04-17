Vélez-Málaga acoge The Burger Cup hasta el 19 de abril con hamburgueserías de toda España

Los amantes de las hamburguesas tienen una cita estos días en Vélez-Málaga con la celebración de The Burger Cup, un evento que se desarrollará del 15 al 19 de abril y que reunirá en la ciudad a algunas de las firmas especializadas más conocidas del sector.

El campeonato se celebrará en la plaza de los Grupos de Fuerzas Regulares, donde el público podrá degustar las propuestas de Gosso, BlitzBurger, Vaxo, Burger Lab, Nache's | Burger Bar, Smokie Madriz Streetfood & Catering, Santo Pecado Smashburger, Hype y Madu Burgers, además de los postres de Cristian Ramos Marzal.

La cita contará además con entrada libre y una programación paralela pensada para todos los públicos. Durante todas las jornadas habrá música en directo, con actuaciones de DJs y grupos que amenizarán el ambiente del recinto.

Entre las actividades previstas destaca un showcooking infantil programado para el sábado a las 12:30 horas, con inscripciones por mensaje directo. Además, los asistentes podrán beneficiarse de 5 euros de descuento en su primer pedido con Just Eat.

Horario

En cuanto al horario, la organización ha informado de que abrirá de viernes a domingo, de 12:00 a 01:00 horas.

Por otro lado, durante el evento también se podrán adquirir vasos de plástico reciclable al precio de un euro, destinándose parte de la recaudación a una asociación que trabaja a favor de las personas afectadas por ELA.