Elías Bendodo: El 17M se elige entre seguir con "la Andalucía que lidera" o volver a la de la "corrupción" del PSOE

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido este sábado que en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo los ciudadanos que acudan a las urnas tendrán que elegir entre seguir con "la Andalucía que lidera España" actualmente con el Gobierno de Juanma Moreno (PP-A), o volver a la "Andalucía socialista de la corrupción".

Así lo ha señalado el dirigente del PP en una atención a medios durante una visita a la Feria del Perro de Archidona en la que ha estado acompañado de la coordinadora de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo del PP y consejera del ramo en la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, que además concurre a las elecciones del 17M desde la lista del PP por Málaga.

Bendodo ha comenzado su atención a medios felicitando a la consejera de Empleo por su labor en el Gobierno andaluz del que él fue consejero de la Presidencia en la primera legislatura de Juanma Moreno como presidente, y al respecto ha puesto de relieve que cuando el PP-A llegó a la Junta en enero de 2019 heredó de la anterior etapa socialista la "Andalucía del millón de parados aproximadamente", una cifra que se ha reducido hasta situarse actualmente "por debajo de los 600.000 parados", según ha destacado.

El representante del PP ha puntualizado que en su partido no se dan por "satisfechos, ni mucho menos", por esa bajada del paro porque "todavía son muchos andaluces los que quieren trabajar y no pueden", pero sí ha querido "reconocer el esfuerzo que se ha hecho desde el Gobierno" de Juanma Moreno, y "desde la Consejería" de Empleo que dirige Rocío Blanco "para reducir prácticamente a la mitad" la cifra de desempleados en Andalucía.

Elías Bendodo ha valorado además las deducciones en el tramo autonómico del IRPF que ha introducido el Gobierno andaluz y que se pueden aplicar ya en la campaña de la renta que está en marcha este año, vinculadas, por ejemplo, a los cuidados de animales de compañía.

De cara a las próximas elecciones del 17 de mayo, el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP ha señalado que "los andaluces tienen que elegir entre dos cosas", que pasan por volver "ocho años atrás, a la Andalucía socialista de la corrupción y el millón de parados", o seguir "mirando hacia el futuro con optimismo" y continuar "avanzando" en línea de ser "la comunidad autónoma de España que más baja los impuestos, que más empresas crea, que más autónomos tiene, que más exportaciones lidera".

"En definitiva, la Andalucía que lidera España frente a la Andalucía que teníamos antes, que era el vagón de cola de España, eso es lo que elegimos el próximo 17 de mayo", ha resumido Bendodo.

"La corrupción rodea a Montero"

El dirigente del PP nacional ha dedicado también críticas a la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, de quien ha dicho que "salió huyendo de Andalucía en su momento, cuando fue consejera por el caso de los ERE y todos los casos de corrupción que había", y "se fue a Madrid", a formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez, según ha puesto de relieve.

"Pero parece que a la señora Montero la corrupción le persigue", según ha apostillado Bendodo, que ha sostenido que la líder del PSOE-A y exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda "no es una simple observadora" de los "casos de corrupción que rodean al Partido Socialista, a Pedro Sánchez y a su Gobierno", sino que es "actriz principal".

Y es que, según ha abundado Bendodo, "toda la trama" de supuestos casos de corrupción que afectan al Gobierno "giraba en torno a un elemento clave, que era la SEPI" --Sociedad Estatal de Participaciones Industriales--, que "contrataba a las amigas de (José Luis) Ábalos", y que "rescató" a la aerolínea Plus Ultra, entre "muchísimas más cuestiones", según ha advertido el vicesecretario 'popular', que ha remarcado que, como ministra de Hacienda, "María Jesús Montero era la presidenta de la SEPI".

"Por tanto, la corrupción la rodea y no da ningún tipo de explicación", según ha abundado Bendodo, que ha considerado que la líder del PSOE-A y candidata a la Junta debe dar "explicaciones al conjunto de los andaluces" por esas cuestiones de presunta corrupción.

El representante del PP ha pedido a la dirigente socialista que "se centre", que tenga en cuenta que "está en campaña ya, que piense que tiene que proponer una alternativa" de gobierno, y ha apostillado que "cuando no tiene ganas de estar, se te nota", y la líder del PSOE-A "no tiene ganas de Andalucía".

En esa línea, Bendodo ha descrito a Montero como "una candidata fuera de foco", que "ni está ni se le espera", que "no quiere ser presidenta de la Junta de Andalucía". "Si quisiera" eso, la candidata socialista "hubiera dimitido ya de su acta de diputada en el Congreso", según ha apostillado el dirigente del PP, que ha agregado que la exvicepresidenta del Gobierno no renuncia a su escaño en la Cámara baja "porque sabe que va a perder" en las elecciones andaluzas, según ha continuado Bendodo, que ha dicho que apuesta a que Montero "no va a tomar ni posesión como parlamentaria andaluza y volverá corriendo a Madrid" tras los comicios del 17 de mayo.

"En contra de Málaga"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado este sábado al PSOE de estar "en contra de Málaga" al votar "en contra" de iniciativas que el PP ha llevado al Congreso de los Diputados para plantear "soluciones provisionales" a la situación que atraviesa la provincia de Málaga en materia de transportes.

El también diputado nacional del PP ha explicado que la semana que ahora concluye ha sido "muy intensa" en relación a este asunto, y él mismo ha tenido "ocasión de presentar una moción en el Pleno del Congreso de los Diputados" y una pregunta también dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, "para seguir defendiendo la llegada del AVE cuanto antes a Málaga".

Bendodo ha subrayado en ese punto que el servicio de AVE entre Madrid y Málaga lleva ya "más de tres meses de cancelación", y ha remarcado que desde el PP han "criticado al Gobierno por su negligencia y su dejadez", porque entienden que es su "obligación", pero también son un "partido propositivo" que ha propuesto "soluciones alternativas y provisionales", como la de la puesta en marcha de "un puente aéreo a precio tasado provisional entre Málaga y Madrid", o que "el peaje de las Pedrizas de la Costa del Sol se elimine o se bonifique" en este contexto.

Bendodo ha criticado que el PSOE de Málaga "ha votado en contra de estas medidas" que el dirigente 'popular' entiende que son "cosas razonables", y al hilo ha señalado que quiere que "todo el mundo sepa" que "si el peaje sigue siendo caro es porque el Partido Socialista ha votado en contra de que se reduzca o se elimine", y que "si no tenemos un puente aéreo a precio tasado entre Málaga y Madrid mientras duran las obras del AVE es porque el Partido Socialista ha votado en contra también".

Bendodo ha señalado que los socialistas deben "explicar en la campaña" de las elecciones andaluzas del 17 de mayo estas cuestiones, y ha denunciado que "tenemos un Partido Socialista de Andalucía que está en contra de Málaga".

Finalmente, el vicesecretario 'popular' ha avisado de que desde el PP de Málaga van a "seguir exigiendo todas esas iniciativas, que cuanto antes las obras" para restablecer el AVE a Málaga "se terminen, pero mientras" tanto haya "soluciones provisionales", ha zanjado.