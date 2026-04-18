Callejeando por Málaga
La evolución de la calle Frigiliana: de las plantaciones de azúcar a un barrio residencial de Málaga con comercios locales
La calle Frigiliana, ubicada cerca del paseo marítimo Antonio Banderas y con un estilo de vida de barrio, destaca por sus servicios a la ciudadanía y su ambiente de unión vecinal
Aroha Moreno
A pocos metros del paseo marítimo Antonio Banderas, en Málaga capital, con gran tránsito de personas, y en el límite de las barriadas de Las Delicias y Parque Mediterráneo, nos encontramos con la calle Frigiliana. Popular por sus servicios a los vecinos, posee el centro de salud de la zona, el colegio Paulo Freire en sus alrededores y una residencia de mayores, entre otros.
Origen e historia
El que ahora es conocido como Parque Mediterráneo surgió de una propuesta de ampliación de la zona de la Carretera de Cádiz. En la década de 1980, en un área repleta de plantaciones de azúcar y en la finca de San Ciriaco, propiedad de la familia Peralta, comenzó la construcción de una nueva barriada. Este proceso se dividió en varias fases y supuso un aporte de frescura debido a su finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Los vecinos del barrio se encargaron de formar un ambiente donde destacara la unión y la comunidad, de ahí la creación de numerosos espacios comunes y zonas verdes donde poder conversar relajadamente.
Estilo de vida
Como se ha mencionado anteriormente, la calle cuenta con varias plazas y más zonas verdes que las barriadas de su alrededor. Se trata de una zona residencial principalmente. Sus edificios blancos y la disposición de aparcamiento subterráneo la diferencia de las calles que la rodean.
Francisco y Mati, vecinos de la zona, aseguran que "la vida aquí es muy tranquila, está todo muy bien comunicado". Javier, otro vecino, asegura que "se está muy bien, muy tranquilo porque tiene la playa y el Parque del Oeste cerca".
Comercio local asentado en la calle Frigiliana
Tras ver la evolución del barrio a lo largo de los años, surge la duda de los comercios locales.
Toñi, copropietaria de la frutería ubicada en la calle, indica que los hábitos de consumo y que el estilo de vida han cambiado con el tiempo. "Las personas hoy en día no tienen tiempo, por lo que eligen comprar en grandes centros comerciales". Por supuesto se mantiene la fidelidad de los clientes, especialmente las personas mayores, pero auguran un futuro complicado para el negocio local en el barrio.
Javier manifiesta también que "hay ocio mínimo debido a que la mayoría son casas residenciales, llenas de familias".
Esencia de barrio
En un mundo de cambios, prisas y novedades tecnológicas, el contacto humano perdura entre los vecinos.
Lidia, una vecina, afirma que la esencia de barrio no se ha perdido. Cuenta que "la calle Frigiliana, y en general el Parque Mediterráneo, es una zona residencial y más cara que El Torcal, por ejemplo, pero que mantiene su familiaridad y cercanía".
Rafael, un vecino, cuenta que a pesar de que la sociedad actual tiende a actuar de manera más automática e inmediata, se vive felizmente allí. También indica que tras la pandemia por Covid-19, las personas tienen más ganas de diversión y "salen más a la calle a disfrutar de los demás".
Cabe resaltar la llegada de personas extranjeras a la zona. No solamente turistas que se hospeden en apartamentos turísticos, sino residentes de otras nacionalidades que han modificado las bases del área. Por ejemplo, la necesidad de aprender inglés en los establecimientos como el centro de salud o en las peluquerías.
Llena de parques verdes, plazas y sentido familiar, este barrio celebra su hermandad y su tranquilidad. La calle Frigiliana supone un vínculo con el contacto humano tradicional.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- Prohibidos los detectores de metales en las playas de Málaga: multas de hasta 250.000 euros
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas