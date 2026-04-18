Empresas
El Círculo Mercantil organiza una charla de transformación empresarial
Será impartida por el experto en liderazgo Eugenio Palomero
El experto en liderazgo y transformación empresarial Eugenio Palomero será el protagonista de la próxima ponencia organizada por el Círculo Mercantil de Málaga, que tendrá lugar el próximo 29 de abril a las 19.00 horas en el Restaurante Antonio Martín de la capital malagueña. Palomero ofrecerá la ponencia ‘Transformación de la sociedad y de la empresa: el papel del liderazgo’.
El Círculo Mercantil de Málaga, fundado en 1862, es una de las instituciones empresariales más emblemáticas de la ciudad, con más de 160 años de historia como punto de encuentro para empresarios, profesionales y representantes de la sociedad civil.
Eugenio Palomero, fundador y presidente de Itineribus, cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a organizaciones de primer nivel, incluyendo grandes corporaciones del IBEX 35, así como empresas familiares y medianas compañías en España y Latinoamérica. Su trayectoria profesional se ha centrado en la implantación de estrategias comerciales, el desarrollo organizativo y el fortalecimiento del liderazgo en equipos directivos.
Además de su labor como consultor, es profesor en el Instituto de Empresa Business School y un destacado divulgador en el ámbito del management empresarial. Autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro LiderARTE, su enfoque combina una sólida base académica -con formación en instituciones como ESADE- con una amplia experiencia práctica en entornos empresariales complejos y cambiantes.
La conferencia de Palomero propondrá una reflexión profunda sobre los retos a los que se enfrentan las organizaciones en un contexto global marcado por la incertidumbre, la aceleración del cambio, la irrupción de la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- Prohibidos los detectores de metales en las playas de Málaga: multas de hasta 250.000 euros
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- Neinor saca a la venta la tercera fase de viviendas de su proyecto residencial de Cortijo Merino en Málaga y completa una oferta de 429 casas