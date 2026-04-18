El Círculo Mercantil organiza una charla de transformación empresarial

El experto en liderazgo y transformación empresarial Eugenio Palomero será el protagonista de la próxima ponencia organizada por el Círculo Mercantil de Málaga, que tendrá lugar el próximo 29 de abril a las 19.00 horas en el Restaurante Antonio Martín de la capital malagueña. Palomero ofrecerá la ponencia ‘Transformación de la sociedad y de la empresa: el papel del liderazgo’.

El Círculo Mercantil de Málaga, fundado en 1862, es una de las instituciones empresariales más emblemáticas de la ciudad, con más de 160 años de historia como punto de encuentro para empresarios, profesionales y representantes de la sociedad civil.

Eugenio Palomero, fundador y presidente de Itineribus, cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando a organizaciones de primer nivel, incluyendo grandes corporaciones del IBEX 35, así como empresas familiares y medianas compañías en España y Latinoamérica. Su trayectoria profesional se ha centrado en la implantación de estrategias comerciales, el desarrollo organizativo y el fortalecimiento del liderazgo en equipos directivos.

Además de su labor como consultor, es profesor en el Instituto de Empresa Business School y un destacado divulgador en el ámbito del management empresarial. Autor de diversas publicaciones, entre ellas el libro LiderARTE, su enfoque combina una sólida base académica -con formación en instituciones como ESADE- con una amplia experiencia práctica en entornos empresariales complejos y cambiantes.

Noticias relacionadas

La conferencia de Palomero propondrá una reflexión profunda sobre los retos a los que se enfrentan las organizaciones en un contexto global marcado por la incertidumbre, la aceleración del cambio, la irrupción de la inteligencia artificial y las tensiones geopolíticas.