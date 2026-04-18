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Vertido ilegal

Investigadas 12 personas y varias empresas por arrojar 167.000 toneladas de escombros en parcelas rústicas de Málaga

Entre los residuos vertidos ilegalmente había amianto, un material altamente peligroso por su impacto en la salud y el medio ambiente

Más de 160.000 toneladas de vertido ilegal, en Málaga

Más de 160.000 toneladas de vertido ilegal, en Málaga

Antonio Pedrajas

Málaga

La Guardia Civil ha destapado en Málaga un presunto vertido ilegal masivo de residuos de construcción que afecta de lleno al medio ambiente. La operación, bautizada como “Cover”, se ha saldado con la investigación de doce personas físicas y tres jurídicas por su supuesta implicación en el depósito irregular de 167.000 toneladas de escombros y otros restos de obra en distintos puntos de la provincia.

Entre los restos figura amianto, un material peligroso y muy contaminante

Entre los restos figura amianto, un material peligroso y muy contaminante / guardia civil

Entre los materiales localizados figura además amianto, un residuo especialmente peligroso cuya manipulación y eliminación exige estrictas medidas de control.

Según ha informado la Guardia Civil, los investigados, vinculados al sector de la construcción y al movimiento de tierras, habrían sorteado los cauces legales establecidos para la gestión de estos residuos. En lugar de trasladarlos a plantas autorizadas para su tratamiento, presuntamente utilizaron parcelas rústicas de la comarca de la Axarquía para convertirlas en vertederos ilegales.

Con esta práctica, siempre según la investigación, habrían evitado el coste económico que supone tratar estos materiales de forma reglada. El problema, sin embargo, va mucho más allá del impacto visual o del incumplimiento administrativo.

Riesgos para la salud y el entorno

La gestión inadecuada de este tipo de residuos puede acarrear riesgos graves para el entorno y la salud pública, desde incendios por acumulación de materiales inflamables hasta la contaminación de acuíferos por filtraciones tóxicas. A ello se suma el peligro que representa la emisión de fibras nocivas cuando se manipula de forma indebida fibrocemento con amianto.

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A los investigados se les atribuye un delito contra el medio ambiente. Las diligencias ya han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, que deberá continuar con el procedimiento.

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