Málaga disfruta de un abril con temperaturas casi veraniegas

La provincia malagueña ha dejado atrás los temporales y está disfrutando ya de unas cálidas temperaturas, que en algunos puntos están alcanzando máximas más propias del verano que de abril. Este fin de semana el calor se hará notar más en el interior y la previsión de la Aemet apunta a una nueva semana de máximas cercanas a los 30 grados.

Este sábado, se han contabilizado máximas por encima de los 28 grados en Coín, la localidad con las temperaturas más altas, mientras que en otras localidades del interior se han superado los 25 grados. También por encima de los 25 grados han estado localidades de la Axarquía como Rincón de la Victoria o Vélez-Málaga, mientras que en Málaga capital el termómetro ha superado los 24 grados. Y en el litoral más occidental las temperaturas se han movido entre los 22 y los 24 grados, según los datos de la Aemet.

Para la jornada de este domingo, se esperan máximas de hasta 27 grados en Coín y de en torno a 25 en la capital malagueña, al igual que en la comarca de la Axarquía y en la Costa del Sol Occidental. Las temperaturas se mantendrán en esos 25 de máxima durante los próximos días, aunque en el interior se pueden superar y acercarse a los 30 según avance la semana.

Estabilidad

La provincia de Málaga vivirá una segunda quincena de abril marcada por la estabilidad meteorológica que representa el anticiclón de las Azores, como principal escudo frente a borrascas y temporales. Así lo constatan los modelos predictivos que para los próximos días facilitan los responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), como ya publico este periódico esta semana.

En este periodo se confirman máximas de hasta casi 30 grados en las comarcas del interior malagueño, así como mínimas por encima incluso de lo habitual para estas fechas. Está previsto que el tiempo seco, soleado y estable nos lleve a la manga corta y a hábitos propios del verano. Es una situación que se extenderá por prácticamente todo el territorio peninsular.