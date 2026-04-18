Málaga inicia en Miami la promoción turística 'De Gálvez 250' que recorrerá 16 ciudades en EEUU

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Turismo y Promoción de la Ciudad, ha celebrado en el Sanctuary of the Arts de Coral Gables (Miami) la acción de la campaña internacional 'De Gálvez 250', una iniciativa que recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos para dar a conocer la ciudad como destino cultural, histórico y urbano en el mercado norteamericano.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el acto, organizado en colaboración con el Condado de Miami-Dade y la Oficina Española de Turismo (OET) de Turespaña en Miami, ha consistido en una presentación institucional, seguida de un brunch profesional, dirigida a alrededor de 200 asistentes del ámbito turístico, cultural, institucional y mediático.

Entre los invitados han participado operadores turísticos y agentes de viaje, representantes de las comunidades culturales y profesionales, y de las instituciones locales y periodistas de medios escritos y audiovisuales.

Durante la presentación se han dado a conocer detalles de la figura de Bernardo de Gálvez como eje narrativo del proyecto, subrayando su papel en la independencia de Estados Unidos y la vinculación directa de este relato histórico con Málaga como ciudad de origen.

La intervención institucional ha consistido en explicar el papel de Málaga como destino cultural y patrimonial en el ámbito urbano europeo y en su capacidad para articular una oferta basada en museos, patrimonio histórico, gastronomía, experiencias urbanas y eventos internacionales.

La acción de Miami, que comenzó el pasado martes con una reunión entre la delegación malagueña y el Ayuntamiento de la ciudad, supone la puerta de entrada de la estrategia 'De Gálvez 250' en Estados Unidos y está orientada a tres objetivos fundamentales: dar visibilidad a Málaga en el mercado estadounidense, reforzar las relaciones institucionales y profesionales, y consolidar la ciudad como destino para el visitante norteamericano.

La campaña se llevará a cabo en 16 ciudades estadounidenses, entre ellas Miami, Dallas, Washington, Pensacola, Galveston, San Antonio, Houston, Filadelfia, Boston, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Nueva Orleans, Atlanta y Chicago.

En cada una de estas ciudades se prevé la realización de presentaciones adaptadas al canal profesional y al contexto local, con el apoyo de las Oficinas Españolas de Turismo de Turespaña en Estados Unidos, así como de Turismo Costa del Sol y Turismo Andaluz.

En este sentido, la convocatoria en Miami ha permitido un contacto directo con agentes del sector turístico y con prescriptores de opinión, sentando las bases para futuras acciones de promoción, viajes de familiarización y colaboraciones en el ámbito cultural y de comunicación, según ha detallado el Ayuntamiento.

Asimismo, la iniciativa 'De Gálvez 250' se complementará con la plataforma creativa 'Málaga Loves', concebida como paraguas emocional para reforzar el relato del destino en Estados Unidos y abrir la puerta a posibles acciones artísticas, culturales y de comunicación en las distintas ciudades del recorrido.

Además, ha indicado que el pasado mes de octubre, también en Coral Gables, se desarrolló una nueva acción bajo el proyecto 'Málaga Loves', inaugurando dos murales sobre Pablo Picasso y la figura de George Merrick, fundador de esta ciudad. Por último, la siguiente cita será el 23 de abril en el Museo Meadows de Dallas.

EEUU, primer mercado extracomunitario

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante todo el 2025 reflejan que Estados Unidos se ha consolidado como el primer mercado extracomunitario y cuarto mercado internacional en general para Málaga en número de viajeros hoteleros, con 89.823 viajeros y 186.488 pernoctaciones, y una estancia media de 2,08 días.

Los indicadores del INE indican un crecimiento interanual superior al 11% en viajeros y al 4% en pernoctaciones respecto a 2024, gracias, entre otros factores, a la conexión aérea directa entre Nueva York y Málaga, que opera con vuelos diarios entre abril y septiembre.

La Administración local ha apuntado que el mercado estadounidense se convirtió, tanto en junio como en noviembre, en el segundo mercado internacional de la ciudad de Málaga por número de viajeros y pernoctaciones.

Ciclo de conferencias

El ciclo de conferencias 'De Gálvez 250' es una iniciativa cultural impulsada por The Hispanic Council, junto al Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, con motivo del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se conmemorará el próximo 4 de julio de 2026.

El proyecto tiene como objetivo acercar al público la dimensión histórica, cultural y política del papel desempeñado por España -y especialmente por Málaga- en este proceso histórico, así como proyectar internacionalmente un legado compartido que sigue siendo clave para entender las relaciones entre ambos países.