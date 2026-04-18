El misterio del solar sin dueño, en el Centro de Málaga

En el plano de Carrión de Mula de 1791, la calle que hoy nos ocupa, y que comunicaba la calle Victoria con la denominada entonces plaza de Lagunillas se llamaba la calle de la Vara, puede que en referencia a la famosa vara castellana de medir.

Con el tiempo, en planos sucesivos, esta calle aparece a veces escrita con be (Bara) y ya sin el artículo, reflejo de esos tiempos pasados en los que la uve y la be se escribían de forma indistinta.

El voleo de la vara

El caso es que, en 1988, el Ayuntamiento de Málaga voleó simbólicamente la vara (o la ‘bara’) y la hizo desaparecer del callejero. En su lugar, plantó la calle Coto de Doñana, para homenajear al famoso parque nacional, un tesoro natural de Europa, dañado hoy todavía por los incívicos de los pozos ilegales.

El solar de Coto de Doñana, 22 hace esquina con la calle Vital Aza. / A.V.

El enigma urbanístico

La calle Coto de Doñana de Málaga no alberga un tesoro pero sí un enigma urbanístico que, oficialmente, el Ayuntamiento sigue sin resolver.

Porque si consultamos el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, cuya última actuación en la web de la Gerencia Municipal de Urbanismo es de junio de 2024 (a ver cuándo se pone más al día), aparecen cinco solares en rojo, un color que corresponde a aquellos «cuya titularidad se encuentra en investigación».

En el registro de solares, el de calle Coto de Doñana es el cuarto en veteranía. / L.O.

El cuarto solar más antiguo del registro es el número 22 de la calle Coto de Doñana, que hace esquina con la calle Vital Aza. Fue inscrito nada menos que en 2002, un año antes de que Paco de la Torre se convirtiera en alcalde electo y no en mero sustituto, por ‘traspaso’ a Madrid, de Celia Villalobos; así que ya ha llovido lo suyo.

Sin embargo, la titularidad de la parcelita, en la que cabe apenas cabe un juego del guiso o de la rayuela, sigue en el aire.

La invasión napoleónica

Tanto la invasión napoleónica como la Guerra Civil no sólo causaron muertos, hicieron estragos en los archivos españoles; pero ya ha llovido desde Napoleón e incluso desde julio del 36. ¿Qué impide, en la era digital, localizar al dueño de un solar en el Centro de Málaga?

Vecinos del solar de Coto de Doñana, cuando protestaban en 2009 por la presencia de ratas, cucarachas, mosquitos y pulgas. / GREGORIO TORRES

Mientras el enigma adquiere dimensiones legendarias, por lo menos la pared medianera y su muro han sido embellecidos con grafitis artísticos.

Hace unos años, en 2009, los vecinos se pusieron en pie de guerra por la proliferación de ratas, mosquitos, pulgas y cucarachas -un Coto de Doñana en miniatura-. Las quejas dejaron de arreciar y hoy sólo queda, en plena efervescencia inmobiliaria de Málaga, el misterio de un solar sin dueño. Habrá que poner un anuncio.