"Hurto mágico"
Una mujer intenta comprar unas cacerolas con un billete falso de 500 euros y ahora se enfrenta a más de 10 años de cárcel
La Fiscalía considera que la acusada, con 42 condenas previas, cometió un delito de estafa en grado de tentativa y otro de falsificación de moneda, por lo que solicita una pena de prisión y una multa
EP
La Audiencia de Málaga tiene previsto juzgar el próximo miércoles a una mujer a la que Fiscalía de Málaga acusa de intentar pagar unas cacerolas en un establecimiento comercial de la capital malagueña con un billete falso de 500 euros, tras lo que se dio a la fuga. Solicita un total de diez años y cinco meses de prisión.
Los hechos sucedieron en enero de 2023. Según considera el ministerio fiscal en sus conclusiones iniciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, la procesada actuaba junto a otra persona no identificada y, "en unidad de acción y guiadas por el ánimo de ilícito beneficio", fueron a un establecimiento comercial.
Confundir a la empleada
Allí, fingió realizar la compra de unas cacerolas por importe de 60 euros, que simuló pagar con un billete de 500 euros, pero tras intentar confundir a la empleada, supuestamente "cambió ese billete legítimo por otro que había sido falsificado, aunque no logró su propósito al advertir aquélla la artimaña utilizada".
La acusada y su acompañante se dieron a la fuga, sin los efectos que pensaba adquirir ni el cambio del billete, en un vehículo en el que un hombre no identificado las esperaba en el exterior. El billete falso utilizado estaba confeccionado "con una calidad que hacía que a simple vista pudiera ser confundido con uno verdadero".
El "hurto mágico"
Esta forma de actuar ante la dependienta del establecimiento se conoce en el argot delictivo como el "hurto mágico", explica la acusación pública, quien añade en su escrito inicial que a la acusada ha sido condenada en 42 ocasiones, entre ellas dos por distribución o introducción de moneda falsa.
Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de estafa en grado de tentativa, por el que pide cinco meses de prisión, y otro de falsificación de moneda, por el que solicita que se le imponga una pena de diez años de prisión; además de una multa de 3.000 euros.
El juicio estaba fijado inicialmente en la Sección Tercera el 22 de este mes abril, según han señalado a Europa Press fuentes judiciales.
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