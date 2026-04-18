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Prisión para el hijo de la mujer hallada muerta en su domicilio en Cártama

El juzgado de Málaga ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, por un presunto delito de asesinato

Vivienda en la que fue hallada sin vida la mujer

Vivienda en la que fue hallada sin vida la mujer / Jorge Zapata

La Opinión

Efe

Málaga

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo de la mujer de 66 años que fue hallada muerta el pasado 2 de marzo en su domicilio de Cártama con un fuerte golpe.

El juzgado, en funciones de guardia, ha decretado su ingreso en prisión por un presunto delito de asesinato, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El arresto se produjo el pasado miércoles en el mismo municipio donde fue hallado el cadáver de la mujer, y este sábado el detenido ha pasado a disposición judicial.

La víctima, que había sido enfermera pero ya estaba jubilada, había perdido a su marido el pasado año.

De la muerte de la mujer alertó su hijo, que convivía con ella, y los investigadores le tomaron en su día declaración.

El pasado 2 de marzo, el 112 informó de que había recibido un aviso a las 13:35 horas en el que se alertaba de que podría haber una mujer fallecida en una vivienda de Cártama, por lo que activó a los servicios sanitarios, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que hallaron a la mujer fallecida.

Agentes del instituto armado inspeccionaron la vivienda, situada en la zona de Sierra Llana, para intentar determinar la causa exacta de la muerte y si se debía a un robo u otras circunstancias.

Noticias relacionadas y más

Entorno más cercano a la víctima

La Guardia Civil se hizo cargo del caso y prácticamente descartó desde el primer momento que se tratara de un caso de violencia machista, aunque nunca dejó de investigar el entorno más cercano de la víctima. “No existía relación de pareja conocida, ni en el entorno se habla, y tampoco existía ningún tipo de antecedente o precedente vinculado a la violencia de género que estuviera registrado”, aseguró poco después del crimen el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien añadió que la principal hipótesis de los investigadores era la de un robo con resultado de muerte. La autopsia reveló que la mujer falleció como consecuencia de un fuerte golpe.

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