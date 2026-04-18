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El PSOE reclama soluciones para el barrio de La Victoria: "Problemas de accesibilidad, seguridad y turismo excesivo"

La formación socialista lamenta que, pese a las reuniones vecinales, no se han aportado soluciones, agravándose los problemas

El grupo municipal socialista denuncia distintos problemas en el barrio de La Victoria

El grupo municipal socialista denuncia distintos problemas en el barrio de La Victoria / Álex Zea

EP

Málaga

El PSOE de Málaga ha recriminado que el barrio de La Victoria, en una "ubicación estratégica como puerta de entrada al centro", no se ha visto acompañada de una "inversión acorde" ni de una planificación urbana "a la altura".

"Muy al contrario, La Victoria lleva años acumulando problemas estructurales sin que el Ayuntamiento haya sido capaz de dar una respuesta efectiva", según ha precisado la formación en una nota.

Retrasos en el proyecto de reurbanización

En contexto, la reurbanización de la calle Victoria fue anunciada por el alcalde en el año 2019 como una de las primeras actuaciones a desarrollar. Siete años después, la formación ha criticado que "ni siquiera existe un proyecto definitivo sobre el que trabajar". Es decir, no estamos ante un retraso en la ejecución, estamos ante "una legislatura completa sin planificación real".

Durante este tiempo se han sucedido reuniones con vecinos --la última en diciembre de 2024-- en las que, "lejos de aportar soluciones", se han planteado propuestas "difícilmente viables que evidencian una preocupante desconexión con la realidad del barrio". A ello se suma una "sensación generalizada de falta de escucha" por parte del equipo de gobierno.

Los responsables de Urbanismo y del distrito Centro en el grupo socialista, Mariano Ruiz y Carmen Martín respectivamente, junto al presidente de la asociación de vecinos Victoriana de Capuchinos, José Ocón, durante un paseo por las calles de La Victoria.

Los responsables de Urbanismo y del distrito Centro en el grupo socialista, Mariano Ruiz y Carmen Martín respectivamente, junto al presidente de la asociación de vecinos Victoriana de Capuchinos, José Ocón, durante un paseo por las calles de La Victoria. / l.o.

"Deterioro del viario"

Mientras tanto, los problemas "se han agravado", con aceras estrechas "que dificultan la accesibilidad y hacen inviable una movilidad peatonal digna, saturación del espacio público, con una presencia excesiva de elementos que reducen aún más el espacio disponible", así como "deterioro del viario, con socavones y problemas derivados de infraestructuras subterráneas como el colector del arroyo del Calvario" y una "pérdida progresiva de plazas de aparcamiento".

Además, otros problemas que ha criticado la formación son el aumento de la presión turística, "que tensiona el equilibrio del barrio y que expulsa a sus vecinos" y problemas de seguridad, "con presencia de menudeo, consumo de drogas y robos, ante una vigilancia claramente insuficiente".

Como ejemplo reciente de esta situación, la rotura de una tubería de abastecimiento a finales de marzo de 2026 "provocó la inundación de varias calles del barrio, obligando al corte de tráfico, generando afecciones a la movilidad y alterando incluso los itinerarios de transporte público en plena Semana Santa".

Según ha considerado la formación, este episodio "no puede entenderse como un hecho aislado", sino como "una muestra más del deterioro de las infraestructuras y de la falta de una intervención integral en la zona". Todo ello configura un escenario en el que La Victoria no solo no avanza, "sino que retrocede en calidad urbana y en condiciones de vida".

"Año perdido"

En suma, el año 2025 ha sido, a efectos prácticos, un "año perdido" para el barrio, puesto que no se ha producido "ningún avance significativo ni en planificación ni en ejecución". Y, mientras tanto, el Consistorio continúa trasladando que el proyecto estará listo "para el verano", una previsión que llega "tras años de inacción" y que, de cumplirse, confirmaría "una legislatura en blanco" para La Victoria.

Frente a esta situación, el PSOE ha valorado que "resulta evidente que el problema no es la falta de herramientas ni de capacidad técnica", ya que el Consistorio "dispone de recursos, de personal cualificado y de experiencia suficiente para abordar una reurbanización de estas características". "Lo que falta es prioridad política, decisión y un modelo claro de ciudad", han apostillado.

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"La Victoria no necesita más diagnósticos ni más anuncios. Necesita un proyecto definido, consensuado y con calendario cierto. Necesita recuperar espacio para el peatón, mejorar su accesibilidad, reforzar su seguridad y hacer compatible su carácter tradicional con los retos actuales de la ciudad. En definitiva, necesita que el Ayuntamiento deje de aplazar soluciones y empiece a actuar", han concluido.

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