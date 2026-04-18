La sencilla ruta de Málaga que llega a una poza cristaliza con cascadas, arena fina y las mejores vistas: "Es un paraíso para desconectar y respirar aire limpio"

Con la llegada del buen tiempo, cada vez son más los malagueños que aprovechan sus días de descanso para adentrarse en los entornos naturales rebosantes de vida y belleza con los que cuenta la provincia. Y entre las miles de opciones de las que disponen, destaca una piscina natural de agua cristalina con cascadas, arena fina y las mejores vistas, situada en uno de los pueblos más bonitos de Málaga: Ojén y su Charco de las Viñas.

Se trata de una poza natural rodeada de vegetación que es perfecta tanto para un baño como para realizar un tranquilo pícnic en su vegetación y su arena fina, lo que lo convierte en un plan perfecto para hacer en familia.

Un acceso sencillo para disfrutar de un baño en plena naturaleza

Además, para llegar a este enclave no es necesario realizar una larga ruta de kilómetros de distancia, sino que apenas es necesario descender unos pocos metros por unos escalones con una barandilla de madera para dar mayor seguridad para llegar a esta piscina natural.

Charco de las Viñas, en Ojén / .

El Charco de las Viñas se encuentra en el municipio malagueño de Ojén, localizado a menos de 10 kilómetros de Marbella.

Un paraje situado en plena Sierra de las Nieves que se caracteriza por su poza de agua clara y fresca, su hermosa cascada, la inmensa vegetación que la rodea y la zona de arena fina de la que dispone.

Dónde está el Charco de las Viñas y cómo llegar

Para llegar a esta poza considerada una de las piscinas naturales más bonitas de Málaga es necesario llegar al cementerio nuevo del pueblo.

Una vez que esté en las inmediaciones del camposanto, es necesario dejar el vehículo y seguir una bajada pronunciada que llevará a unos escalones y una barandilla que finaliza directamente en esta poza cristalina.

Un entorno accesible al que hay que bajar con prudencia

Una bajada que hay que hacer con prudencia para evitar resbalones o caídas, pero cuya escasa distancia y dificultad permite que ciudadanos de todas las edades puedan acudir a este lugar.

Charco de las Viñas, en Ojén / .

Una situación que, sumado a la belleza del entorno y la facilidad de acceso al municipio, provoca que durante la época estival se pueda encontrar una amplia concurrencia.

Un lugar ideal para pasar el día en familia

"Es perfecto para pasar un buen rato en familia. Puedes venir con niños, y traer sillas y comida para tu comodidad", recalcan sus propios visitantes a través de las reseñas de Google del paraje.

Además, la ciudadanía asegura que se trata de un "sitio ideal para refrescarse en familia y hacer un pícnic". "El entorno natural es precioso, rodeado de vegetación y con mucha sombra", añaden al respecto.

"El lugar es paradisíaco para desconectar y respirar aire limpio y naturaleza. Idílico", señalan sobre este lugar que se presenta como perfecto para disfrutar de un completo día al aire libre rodeado de la naturaleza más hermosa y rebosante de la provincia.