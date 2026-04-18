Incendio
Continúan los trabajos de extinción del incendio en el polígono industrial de Cajíz en Vélez-Málaga
El incendio ya está controlado, pero aún hay "pequeños focos y mucho humo", y continúan echando agua, espuma y refrescando zonas
EP
Dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria y Colmenar continúan trabajando para extinguir un incendio que afecta desde primeras horas de la tarde del pasado viernes a varias naves del polígono industrial del núcleo poblacional de Cajiz, en la localidad malagueña de Vélez-Málaga. Según fuentes municipales, serían al menos cinco las naves afectadas.
Tal y como ha emitido la Diputación de Málaga en un mensaje difundido a los medios, el incendio ya está controlado, pero aún hay "pequeños focos y mucho humo", y continúan echando agua, espuma y refrescando zonas.
Asimismo, el CPB ha precisado que "seguramente queden varios días de trabajo en la zona hasta la completa extinción" de este incendio producido las naves del polígono industrial de Cajíz, que habría calcinado hasta cuatro naves, estando otra más afectada.
En contexto, desde Emergencias 112 Andalucía han señalado en declaraciones a Europa Press que el incendio habría comenzado en concreto en una nave de material textil sobre las 16.35 horas.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos, en concreto de los parques de Vélez, de Rincón de la Victoria, de Nerja y de Colmenar; así como de la Policía Local, Nacional y de los servicios sanitarios de 061.
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