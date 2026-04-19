El auge de Málaga y la Costa del Sol dispara el interés del comprador internacional de vivienda de lujo: así están los precios

Málaga y la Costa del Sol se confirman como uno de los polos más atractivos de España para el comprador internacional del segmento de vivienda de lujo, según recoge la agencia Engel&Völkers en su nuevo informe anual de mercado 2025-2026. La escasa oferta disponible en relación a la intensa demanda mantiene la tensión de los precios en las zonas más demandadas del país (caso de la provincia de Málaga) pero dentro de un ciclo "más maduro, más segmentado y, sobre todo, más selectivo". El peso del cliente extranjero en las compras de este tipo de propiedades supera el 60% en muchas localidades del litoral malagueño, alcanzando picos del 90%-95% en Marbella y Benahavís.

La consultora señala que España, en general, sigue siendo un destino estratégico en Europa por su "calidad de vida" y "rentabilidad" frente a otros mercados. "Los precios siguen siendo muy competitivos frente a otras capitales europeas como París o Londres. El lujo sigue siendo un pilar fundamental en los mercados de Costa Brava, Marbella y Baleares, pero también se ha diversificado hacia otras zonas como la Costa Blanca" explica la directora de expansión y franquicias de Engel&Völkers, Bárbara García.

Dentro de este escenario, la Costa del Sol es uno de los principales polos de atracción internacional y Marbella, uno de los destinos de lujo "más reconocidos" del sur de Europa, "muy demandado entre el comprador británico, alemán, escandinavo y, cada vez más, americano". Hablamos de casas y villas de gran superficie que, en ciertos casos, alcanzan valores de varios millones de euros.

El top 20 de las zonas más caras de España (según las operaciones realzadas por esta consultora) está así liderado por Marbella y Madrid, con precios medios en algunas zonas que superan de media los 9.000 euros el metro cuadrado, seguido de Barcelona y Costa Brava, con 7.000 euros.

Es evidente que los compradores de estas propiedades son cliente el alto poder adquisitivo. De hecho, en varios municipios del litoral malagueño, más del 65% de las adquisiciones en este segmento de lujo se hace sin recurrir a hipoteca. Las tasas llegan al 85% en Benalmádena y al 95% en el caso de las zonas más exclusivas de Marbella, donde el uso de la hipoteca es casi testimonial.

Málaga capital

El informe ensalza la pujanza que viene mostrando en este campo la capital malagueña. "Málaga se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos a nivel internacional para la adquisición de vivienda. Su dinamismo económico, impulsado por un potente ecosistema de servicios, innovación y tecnología, se combina con un extraordinario patrimonio cultural, una calidad de vida excepcional y una conectividad estratégica que refuerzan su posición como una apuesta segura, tanto para vivir como para invertir con visión de largo plazo", señala Engel&Völkers.

El estudio detalla que en las zonas con mayor demanda, el precio medio por metro cuadrado supera ya los 5.000 euros, alcanzando valores de hasta 7.000 en áreas consolidadas como La Malagueta o Pacífico, y situándose en torno a los 6.000 en el Centro Histórico. Estos enclaves han registrado incrementos de entre el 12% y el 17% en el último año, reflejo de una demanda "firme, solvente y con claras perspectivas de continuidad".

Una vista de Málaga, con la zona de La Malagueta en primer término. | ÁLEX ZEA / L.O.

Engel&Völkers añade que, al mismo tiempo, barrios próximos al centro como la avenida de Andalucía o El Perchel siguen ganando protagonismo gracias a su "ubicación estratégica" y a su "notable potencial de revalorización". Las propiedades más demandadas en las zonas centro y oeste tienen entre 120 y 160 metros y entre dos y cuatro dormitorios, respondiendo a una demanda "orientada a la comodidad, la funcionalidad y la calidad del espacio". En la zona este, por el contrario, cobran mayor protagonismo las viviendas unifamiliares, preferentemente con jardín y piscina, alineadas con un estilo de vida "más residencial y exclusivo". Hay villas con precios que superan los cinco millones de euros.

En general, el destino principal de las viviendas de esta gama adquiridas en Málaga capital es, en un 95% de casos, el uso residencial propio, mientras que únicamente el 5% responde a inversión. En términos de financiación, el 60% de las compraventas se ha formalizado sin financiación bancaria, lo que para la consultora pone de manifiesto "la solidez del perfil comprador" y la «fortaleza estructural» del mercado en Málaga.

A su juicio, todo ello dibuja un escenario de "crecimiento sostenido", con una "demanda cualificada" y fundamentos económicos y urbanos que posicionan a Málaga como "uno de los mercados residenciales con mayor proyección del sur de Europa".

Manilva y Casares

Manilva y Casares se posicionan como "alternativas atractivas" para los compradores internacionales y nacionales, gracias a "unos precios más competitivos" frente a otros enclaves de la Costa del Sol. Manilva se mueve en los 2.492 euros de media, con un 1,3% de subida, y Casares en los 3.002, un 5,5% más. Lo más solicitado son apartamentos de tres dormitorios. Las compraventas son, en un 67%, de clientes internacionales, con predominio de familias procedentes de Alemania, Suiza y Reino Unido.

Benalmádena

Según Engel&Völkers, el precio medio en Benalmádena es de 4.022 euros por metro, bastante por encima del año anterior. Solymar y Puerto Marina son las zonas más caras (entre 4.330 y 4.650), mientras que la parte del Parque de la Paloma se acerca a los 4.000. Arroyo de la Miel está en los 4.700 y Capellanía en los 3.580. El 73% de las transacciones son internacionales, con especial presencia de clientes de Reino Unido, Países Bajos, Noruega y Dinamarca.

Las propiedades más demandadas son los apartamentos de entre dos y cuatro habitaciones.

Estepona

El estudio afirma que Estepona presenta un "desarrollo inmobiliario activo", con una oferta cada vez más variada y adaptada a distintos perfiles de comprador. Destacan los precios medios de 4.400-4.500 euros en la zona del Puerto o la urbanización Seghers o los más de 5.000 euros de Cancelada-Bel Air y Casasola-Benamara. En otros puntos del municipio los valores son más moderados (unos 3.500). La mayoría de los clientes son familias españolas, aunque un 32% son extranjeros, destacando alemanes, británicos y holandeses.

Fuengirola-Torremolinos

En Fuengirola, el valor medio se mantiene en torno a los 3.350 euros por metro. Destaca el centro, con el valor más alto (4.490) y Los Boliches (4.300). En Torremolinos, el precio fue de 4.470 euros, un 54% más que el año anterior. Las zonas más caras, por encima de los 4.300 euros, fueron el centro y Montemar. El Pinar y Palacio de Congresos está en 3.600 y La Carihuela en 3.000. La tipología más solicitada en estas dos poblaciones son los pisos de dos o tres dormitorios. Predominan las familias internacionales.

Mijas

Mijas ha registrado un incremento del 2,4% en el precio medio con valores medios de más de 3.600 euros. La Cala, con 4.600, y Calaburra-El Chaparral, con 4.300, encabezan los valores. El resto de las áreas se mueven en 3.600 euros. En Calahonda y Mijas Pueblo, el coste medio de las viviendas supera el millón de euros, con superficies entre los 270 y los 340 metros. El perfil de compradores está muy repartido entre nacionales y extranjeros, principalmente de Reino Unido, Alemania y países nórdicos. Se buscan pisos grandes o casas con jardín y piscina.

Marbella: Banús y la Milla de Oro

"Marbella mantiene su posicionamiento como uno de los mercados residenciales de lujo más consolidados del sur de Europa, apoyado en una oferta inmobiliaria diversa y una demanda internacional estructuralmente sólida", asevera el informe de Engel&Völkers, que destaca el interés por los entornos residenciales "orientados a la tranquilidad y la privacidad" y la "amplia oferta de amenities y ocio de alto nivel".

Las zonas de Puerto Banús y Nueva Andalucía representan dos áreas con un peso específico propio dentro del mercado marbellí, tanto por volumen de actividad como por reconocimiento internacional. En Puerto Banús, el precio medio por metro cuadrado se ha situado en torno a los 6.780 euros y en Nueva Andalucía en 5.400. En términos absolutos, el precio medio de las viviendas en ambas zonas oscila entre los 1,1 y 1,6 millones de euros, respectivamente.

Una imagen de Puerto Banús, en Marbella, una de las zonas más cotizadas para veranear.. / L. O.

En Nueva Andalucía, la demanda está protagonizada por familias internacionales, principalmente procedentes de países escandinavos, la región del Benelux y Reino Unido, con preferencia por viviendas unifamiliares de alrededor de 349 metros y cuatro dormitorios. En Puerto Banús predomina la demanda de pisos de gran tamaño (cercana a los 185 metros y tres dormitorios), adquiridos mayoritariamente por parejas extranjeras.

En la Milla de Oro de Marbella, el valor medio de las viviendas se sitúa entre uno y dos millones de euros. Sierra Blanca concentra algunas de las propiedades de mayor valor, con precios medios de 8 millones (9.133 euros el metro). Muy cerca se sitúa

Cascada de Camoján (9.000), seguido Marbella pueblo y Nagüeles, con valores medios de 6.500 6.417 respectivamente y Marbella Hill Club (6.000).

En Nagüeles, Cascada de Camoján y Sierra Blanca, la demanda se ha concentrado principalmente en viviendas unifamiliares, con superficies construidas de entre 350 y 1000 metros y parcelas de al menos 1000 metros. Las familias son el perfil predominante. En el resto de áreas de la Milla de Oro, la demanda se ha orientado hacia pisos de entre 150 y 250 metros. El comprador internacional es claramente mayoritario, principalmente de Reino Unido, países escandinavos y Países Bajos. La finalidad principal de las adquisiciones es el uso propio, si bien un 28% de las operaciones se ha destinado a inversión.

Benahavís

Frente al dinamismo costero de Marbella, Benahavís se consolida como referencia para quienes priorizan "exclusividad, privacidad y entorno natural", sin renunciar a la proximidad de la Costa del Sol, según Engel Völkers. Su mercado inmobiliario está claramente orientado al lujo y a la inversión patrimonial de alto nivel. Destaca la zona de La Quinta por su dinamismo, y entre las urbanizaciones más representativas, La Zagaleta, La Heredia, El Madroñal y Reserva de Alcuzcuz.

En 2025, el precio medio residencial en estas zonas de Benahavís se situó en torno a 1,25 millones de euros mientras que su precio medio por metro fue de unos 9.000, con máximos de hasta 18.600 en las ubicaciones de alto standing. Las operaciones se formalizan mayoritariamente sin financiación, mediante recursos propios, con compradores procedentes principalmente de Países Bajos, Reino Unido y países escandinavos.

Este y oeste de Marbella

En el este, Marbesa y Los Monteros se consolidan como las urbanizaciones más exclusivas, con un precio medio de 6.900 euros el metro. Cerca de los 6.200 se sitúan El Rosario y Chapas Playa y en 5.400 están Altos de los Monteros. El comprador internacional supone el 84% de la demanda, con especial protagonismo de alemanes, belgas, británicos, polacos y neerlandeses, con una tipología de casas de a partir de 300 metros cuadrados y pisos de 150 metros.

En el oeste marbellí, la tipología de propiedades vendidas es la misma en un mercado dominado por extranjeros, sobre todo de origen británico, polaco y sueco. Los precios han mostrado una alta variabilidad en función de la zona, con un rango amplio que oscila entre 2.000 y 7.900 euros el metro San Pedro de Alcántara, en la parte de la playa, lidera el precio medio con 7.895 euros, seguido de Marbella Club Golf Resort (6.500) y Guadalmina (5.415).