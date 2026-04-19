Este lunes comienza el juicio al hombre acusado de matar a su mujer y de enterrar el cuerpo bajo hormigón

La Fiscalía de Málaga pide una condena de quince años de prisión a un hombre por estrangular y enterrar bajo hormigón en un polígono de Málaga a su mujer, Débora M.D., con la que tenía dos hijas en común de 5 y 17 años, en marzo de 2022.

El juicio popular está previsto que comience este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga, según han informado a EFE fuentes judiciales.

La víctima, de 39 años, estuvo desaparecida seis meses, ya que el marido hizo creer a la familia y allegados que su mujer se había marchado voluntariamente e incluso tras acabar con su vida, solicitó asesoramiento de su abogado para denunciar a la madre de las niñas por abandono familiar.

El crimen fue cometido el 28 de marzo de 2022 en Málaga, en la casa en la que convivía la pareja con sus hijas, cuando tuvieron una fuerte discusión tras comunicarle ella su intención de divorciarse y, tras un forcejeo, quiso acabar con su vida "con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad", destaca el fiscal en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso EFE.

El procesado, presuntamente, apretó su cuello con las manos "fuertemente, hasta producirle la muerte por estrangulamiento".

Posteriormente, siempre según la versión del fiscal, y "con la intención de deshacerse del cadáver", lo introdujo envuelto en una manta y cubierto por un plástico en un bidón que utilizaba para su trabajo y lo llevó en una carretilla hasta su furgón y luego hasta la nave industrial de su propiedad en un polígono de Málaga.

En dicho lugar, "excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima", junto con su bolso y demás efectos personales, como tarjetas bancarias; y después cubrió toda la zona con hormigón y pesada maquinaria.

Seis meses desaparecida

El cuerpo fue encontrado en septiembre de ese año por la Policía Nacional, que logró llegar hasta el cadáver gracias a la investigación y tras cinco horas de interrogatorio los agentes consiguieron que confesara que la estranguló en el domicilio familiar durante una discusión.

Tras la confesión llevó a los agentes hasta el interior de una nave en el polígono La Estrella en la que había enterrado el cadáver bajo hormigón, mientras que una máquina industrial tapaba la improvisada tumba.

Al procesado se le acusa de un delito de homicidio y el fiscal considera que debe aplicarse las circunstancias que agravan la pena de género y de parentesco. Además de prisión, se solicita que se le imponga la privación de la patria potestad de las dos hijas en común con la víctima y la prohibición de aproximarse a estas durante 16 años.

También estima que se acuerde la libertad vigilada durante diez años y que indemnice a las hijas menores comunes y herederas de la víctima, con 150.000 euros a cada una.

Antecedentes policiales

Según consta en las bases de datos policiales, la desaparecida denunció por malos tratos a su marido en el año 2012, aunque no ratificó la denuncia en sede judicial.

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En el año 2021, la mujer fue asistida en el hospital con lesiones compatibles con otra agresión, por lo que el centro médico activó el protocolo por supuesto episodio de violencia de género, hechos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial, aunque tampoco presentó denuncia.