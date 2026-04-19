La despoblación golpea a los colegios: centros del interior se quedan sin director

La despoblación también está dejando su huella en los centros educativos de la provincia de Málaga. No solo por la caída de la natalidad o por la pérdida de población en muchos municipios, sino porque cada vez resulta más difícil encontrar docentes que quieran asumir la dirección de los colegios e institutos.

En total, hay 24 centros educativos de Málaga sin candidatos a director, de los que 18 se encuentran en localidades de la provincia. En varios de ellos, además, la falta de aspirantes coincide con municipios de muy poca población o alejados de la capital. Es el caso del CPR Valle del Guadiaro, en La Cañada del Real Tesoro, un núcleo con poco más de 500 habitantes de Cortes de la Frontera; del CPR Almazara, en Jubrique (585); del CEIP Blas Infante, en Serrato (453); del CEIP Santa Rosa de Lima, en Igualeja (733); del CEIP Nuestra Señora de Caños Santos, en Cañete la Real (1.569); del CEIP Nuestra Señora del Rosario, en Cortes de la Frontera (3.000); y del CEIP Virgen de la Aurora, en Arriate (4.049).

A estos se suman otros centros situados en municipios que no tienen problemas de población como Ojén, con el CEIP Los Llanos (4.682 habitantes); Casares, con el CEIP Blas Infante (8.486); Rincón de la Victoria, con el CEIP Profesor Tierno Galván; Fuengirola, con el CEIP Sohail y el IES Eduardo Janeiro; Nerja, con el CEIP Fuente del Badén; Antequera, con el CEIP Reina Sofía; Ronda, con el CEIP Juan Martín Pinzón; Manilva, con el IES Las Viñas; Colmenar, con el IES Los Montes; y Torrox, con el IES Alfaguar.

En el caso de Málaga capital también hay seis centros sin candidatos para asumir la dirección: el CEIP Ciudad de Mobile, el CEIP Hogarsol, el CEIP Luis Buñuel, el CEIP María de la O, el IES Manuel Alcántara y el IES Christine Picasso.

Según ha explicado la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, en parte de esos 24 centros se da la circunstancia de que una gran parte de sus claustros está formada por personal docente interino o con destino provisional, lo que dificulta la elección de los puestos de dirección, una situación especialmente presente en municipios con poca población o alejados de la capital: «En esos destinos, suelen llegar interinos o funcionarios en prácticas sin destino definitivo, en muchos casos por solo un año, lo que complica que quieran asumir la dirección del centro», afirman.

Proceso

En estos colegios e institutos se inicia ahora un primer procedimiento de designación de nueva dirección mediante consulta a cada claustro. El servicio de Inspección solicitará la presentación de candidaturas, con carácter voluntario, entre los docentes de cada centro para desempeñar la función directiva durante un año.

En caso de no encontrar ningún candidato, y tras el informe del inspector de referencia del centro, se abre la posibilidad de buscar otros aspirantes que no tengan destino en ese centro educativo, pero que sí estén en posesión del curso de función directiva, para asumir igualmente el cargo durante un año y también con carácter voluntario.

En el presente curso, la convocatoria del curso de función directiva por parte de la Delegación Territorial contó con 504 solicitantes para un total de 188 plazas.

Desde la Delegación se han adoptado en los últimos años medidas destinadas a facilitar la labor de las direcciones de los centros, como la apertura de un canal de comunicación directa con las jefaturas de servicio para asuntos de alta prioridad o el impulso de las líneas de comunicación a través de los encuentros del personal de dirección de la propia Delegación con los centros reunidos por zonas de inspección. Estas medidas se suman a otras adoptadas desde la Consejería, como el decreto de reconocimiento del profesorado como autoridad.