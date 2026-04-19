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Detenidos en Benalmádena tras ser sorprendidos con una pistola en el coche

La Policía la encontró en un hueco de la guantera tras comprobar que el hombre que iba al volante no tenía carné de conducir y que tenían documentos falsos

Un control de la Policía Nacional. | L.O.

Un control de la Policía Nacional. | L.O.

Jose Torres

Málaga

Dos hombres han sido detenidos por la Policía Nacional en el municipio malagueño de Benalmádena tras ser sorprendidos con un arma de fuego escondida en el vehículo en el que circulaban. Según fuentes policiales, a los dos ocupantes del coche se les investiga por los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental y contra la seguridad vial, ya que el hombre que iba al volante no tenía carné de conducir.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del jueves 9 de abril en la zona alta del municipio costasoleño, donde varias dotaciones de la Policía Nacional trabajaban en un control rutinario para vehículos que circulaban por el entorno de los accesos a la A-7 del Higuerón. Uno de los coches seleccionados por los agentes estaba ocupado por dos ciudadanos de origen turco, comprobando que el que iba al volante no tenía permiso de conducir y que algunos de los documentos que mostraron eran falsos.

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Esto llevó a los agentes a realizar una detallada inspección del vehículo que culminó con el hallazgo de una pistola oculta en un hueco oculto de la guantera. El arma era de la marca austríaca Glock y estaba municionada. Los dos ocupantes fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales para su plena identificación donde se comprobó que tenía antecedentes por hechos similares.

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