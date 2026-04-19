Sucesos
Detenidos en Benalmádena tras ser sorprendidos con una pistola en el coche
La Policía la encontró en un hueco de la guantera tras comprobar que el hombre que iba al volante no tenía carné de conducir y que tenían documentos falsos
Dos hombres han sido detenidos por la Policía Nacional en el municipio malagueño de Benalmádena tras ser sorprendidos con un arma de fuego escondida en el vehículo en el que circulaban. Según fuentes policiales, a los dos ocupantes del coche se les investiga por los delitos de tenencia ilícita de armas, falsedad documental y contra la seguridad vial, ya que el hombre que iba al volante no tenía carné de conducir.
Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del jueves 9 de abril en la zona alta del municipio costasoleño, donde varias dotaciones de la Policía Nacional trabajaban en un control rutinario para vehículos que circulaban por el entorno de los accesos a la A-7 del Higuerón. Uno de los coches seleccionados por los agentes estaba ocupado por dos ciudadanos de origen turco, comprobando que el que iba al volante no tenía permiso de conducir y que algunos de los documentos que mostraron eran falsos.
Esto llevó a los agentes a realizar una detallada inspección del vehículo que culminó con el hallazgo de una pistola oculta en un hueco oculto de la guantera. El arma era de la marca austríaca Glock y estaba municionada. Los dos ocupantes fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales para su plena identificación donde se comprobó que tenía antecedentes por hechos similares.
Suscríbete para seguir leyendo
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa