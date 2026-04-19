«El edificio Kadans del PTA puede estar lleno en 2027: notamos mucho interés a causa del efecto Imec»

La compañía neerlandesa Kadans Science Partner, especializada en la construcción de edificios destinados a la ciencia y la investigación, acaba de inaugurar su edificio Node I en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), un hub de 12.000 metros cuadrados de superficie alquilable para acoger a empresas de alto componente innovador y dedicadas a ámbitos como la microelectrónica, las TIC y a las conocidas como deep techs. El director general de Kadans en España, Miguel Muñoz, detalla a este periódico algunas de las claves del proyecto y sus expectativas para estos próximos meses.

Iniciaron las obras de Node I en a finales de 2024. ¿Se han cumplido las previsiones en cuanto al ritmo de los trabajos?

Sí, las obras tenían un plazo de 14 meses para la ejecución y, efectivamente, hemos conseguido cumplirlo. Nos hemos atenido bastante el plan y quizá eso es parte del secreto de haber podido cumplir los plazos, porque los cambios son siempre los que te hacen perder el ritmo. Pero teníamos muy bien pensado el proyecto y eso ha permitido que el proceso de construcción haya sido bastante rápido.

El nuevo edificio de Kadans Science Partner en el Parque Tecnológico de Andalucía / ÁLEX ZEA

Han comentado que el edificio dará soporte al desarrollo de infraestructuras técnicas avanzadas, incluyendo salas blancas, talleres, plantas piloto, instalaciones semi-industriales y laboratorios, construidos según las normas ISO-5 a ISO-82.

Bueno, lo que tenemos ahora mismo son espacios donde vamos a desarrollar salas blancas en función de las necesidades de las empresas que se vayan a instalar. Es decir, se irán habilitando en función de la demanda. Muy pronto vamos a empezar con una primera sala blanca de aproximadamente 450 metros, que estará más o menos para el mes de diciembre o para enero de 2027. Es previsible que haya más demanda porque al final el sector de los microchips y la microelectrónica tiene bastante dinamismo e interés en Málaga, y a nosotros ese tipo de instalaciones son las que nos gusta tener. Así que es previsible que continuemos con más salas blancas y también con laboratorios no solo de tecnología y electrónica, sino también de biotecnología y medicina.

¿Qué perfil de empresas buscan? Han manifestado su interés por la microelectrónica, las TIC y las deep tech.

Esperamos que se alojen empresas de scaleups, o sea, empresas que ya no han pasado su fase de startup y que vayan a implementar y a continuar su proyecto de desarrollo tecnológico en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) y los microchips fundamentalmente.

Se habló en principio de que el inmueble podría albergar a unos 600 trabajadores, pero en la inauguración han señalado que podría acoger hasta 800.

Sí, el edificio tendría esa capacidad teórica de personas trabajando. Es verdad que cuando hablamos de una sala blanca y de un espacio de producción o de investigación, la ocupación o la densidad puede ser más baja, pero realmente hasta que no se vayan incorporando las empresas es difícil saber cuántas cuántas personas habrá trabajando aquí.

¿Cuántas empresas podrán instalarse en este inmueble?

Para nosotros es importante que la cifra sea numerosa. Al final lo que buscamos es una combinación entre empresas pequeñas que ocupen espacios de entre 250 y 400 metros cuadrados y alguna más grande, más consolidada, que requieran espacios del orden de los 800 o 1.000 metros cuadrados. Lo que sería ideal es llegar a tener unas 20 o 25 empresas instaladas, de las cuales pues la mayoría sean de ese tamaño mediano-pequeño y el resto un poco más grandes. Ese sería un buen equilibrio.

¿Node I echa a andar con algún inquilino ya incorporado?, ¿qué perspectiva temporal tienen para alcanzar la plena ocupación?

Tenemos ya una empresa que está instalándose en estos momentos y próximamente iniciaremos obras de otras compañías. Arrancamos con el orden del 10% y estamos en avanzadas conversaciones con varias empresas, así que calculamos que para final de año la ocupación estará por encima del 40%. Para finales de 2027 podríamos perfectamente llegar a una ocupación plena.

¿Se puede decir el nombre de esa primera empresa que se está instalando ya en Node I?, ¿cuántos trabajadores traerá?

Sí, es Quantexa, una empresa británica del sector de la inteligencia artificial (IA) y análisis de datos. Estará en el orden de los 50 trabajadores. Del resto de empresas todavía no podemos comentar nada (ríe).

El edificio dispone de 600 plazas de parking, disponibles tanto para las empresas que se instalan en el edificio o para los trabajadores del PTA interesados.

Tiene incluso más, unas 650 plazas de aparcamiento. Es importante porque al final la mayoría de las personas que trabajan en el Parque Tecnológico de Andalucía están distribuidas a lo largo de la Costa del Sol y el método de transporte habitual es el vehículo privado, con lo que resulta clave tener una buena dotación de parking.

¿Cuál ha sido la inversión de Kadans hasta el momento en el proyecto Node I?

Ha estado en el entorno de los 25 millones de euros. Sin embargo, si añadimos los costes de implantación de las empresas que se vayan instalando en el edficio, podría estar cercano a los 40 millones.

¿Esperan beneficiarse del efecto ‘arrastre’ que va a suponer el desembarco en el PTA del Imec y todo el desarrollo que va a suponer del segmento de la microelectrónica.

Sí, definitivamente. Hemos visto mucho interés en nuestro edifico por parte de empresas de que vienen atraídas por la llegada del Imec y por toda la actividad relacionada con los microchips. Será un vector importante. Hemos venido a Málaga atraídos por este ecosistema de tecnología y empresas de los ámbitos de inteligencia artificial y el vehículo conectado, con el circuito de pruebas que tiene Dekra y las empresas del sector automovilístico que la rodean. Este dinamismo del mercado en Málaga es lo que nos ha atraído para ofrecer unas instalaciones y la infraestructura para estas empresas.

Tienen ya dos edificios en el PTA de Málaga (Node I y Node II) ¿Habrá más proyectos de Kadans en la capital o en la provincia?

Primero hay que ver cuánto tiempo tardamos en llenar este edificio (ríe), pero el futuro es prometedor.