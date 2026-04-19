Juanma contra el lío y campaña socialista a lo Griñán

Le gustó tanto el aspecto de los apetecibles espárragos que dijo que haría un pedido para su casa en breve. María Jesús Montero visitó esta semana la Cooperativa de Horticultores El Torcal y Adipa, en la comarca de Antequera. Se trataba de uno de esos actos que los jefes de su campaña le han preparado y que combinará con las clásicas comparecencias y los mítines. Consisten en pequeños encuentros con muy diversos sectores para cultivar el cara a cara y dar material para las redes sociales. Este fue algo más abierto y con algunos medios, pero la intención es desdeñar que todo sea la típica convocatoria.

La idea es tragar y tragar kilómetros por toda Andalucía viendo a mucha gente en pequeños encuentros que puedan tener luego impacto en las redes. Puede permitírselo por ser una persona muy conocida que lo que ahora ha de cultivar son las distancias cortas, no es lo mismo que alguien que afronte una campaña siendo un desconocido. Este tipo de campaña, comentan los pesoísticos, se inspira en la que hizo Griñán en 2012, cuando logró retener la Junta contra pronóstico.

Entretanto, los socialistas, que tienen hoy domingo a Sánchez en Huelva, preparan un gran mitin en Málaga con el presidente del Gobierno y cuentan para algún acto puntual con Susana Díaz, que se dosifica y la dosifican en un «estar, pero poco». Sí van a implicar (reivindicación de su propia historia) a expresidentes de la Junta.

María Jesús Montero, en la visita a la cooperativa Horticultores El Torcal de Antequera . | L.O.

En el PSOE andaluz inquieta la idea de que María Jesús Montero no diga a las claras que va a dejar su escaño en Madrid sí o sí. Obviamente, el PP va a jugar con que sabe que va a perder y se volverá a Madrid en tal caso. Lo que sí quiere conservar a toda costa es su plaza de médico en la pública.

Por lo demás, en el socialismo provincial ha creado una suerte de efecto nulo la dimisión de dos integrantes de la ejecutiva provincial, de la comarca de Ronda, descontentos por no ser incluidos en las listas autonómicas. Ahora la dirección provincial mira más, en lo que atañe a esa comarca, a Ana Villarejo y a David Sánchez, exalcalde de Jubrique. En el grupo municipal de la capital, la reciente paternidad de Daniel Pérez, aún portavoz pero integrante para la lista autonómica, y su consiguiente baja, lo aleja ya de facto del municipalismo e incluso de la campaña que se viene encima, aunque su idea es trabajar y colaborar si asistir a algún acto no es incompatible con la baja. En su agrupación, Miraflores, la secretaria general, Alicia Murillo, hasta ahora parlamentaria pero excluida de la lista, acaba de reintegrarse a su trabajo en una entidad financiera. Tenía excedencia. En el partido se abre ahora un tiempo complejo para ir deslizando la idea de que el grupo municipal será renovado en gran medida pero sin dar la idea de que los que ahora lo componen están ya de salida, argumento que pueden utilizar sus adversarios en el pleno. Aunque parezca pronto, ya hay movimientos, de gran calibre, para ir en esas listas municipales de la capital. Eso entre los militantes. También: dos independientes de prestigio, fichados hace tiempo, podrían tener también sus lógicas apetencias.

En el PP, tenemos a Elías Bendodo cada vez más implicado en asuntos andaluces/malagueños y la semana comenzó para ellos con el sondeo del CIS andaluz que los sitúa al borde de la mayoría absoluta. Un mensaje que les conviene. Y terminó con el pacto de Vox en Extremadura. Habrá que ver cómo influye eso en el votante andaluz: la idea de que pase lo que pase Vox y PP pactarán frente al concepto de que mejor Juanma solo que el lío de Extremadura. Los socialistas incidirán en que el PP es rehén de Vox y ha comprado todo el marco xenófobo de los de Abascal mientras que Moreno, ya lo dijo este viernes, apela a una «vía andaluza» para gobernar a solas, «con una mayoría suficiente». En lo provincial, alegría entre los que figuran en los puestos templados de la candidatura Popular: algunos de los top de esa lista si son consejeros dejarán el escaño para centrarse solo en tareas de gobierno, con lo cual corre la lista y entran otros compañeros.

En la principal fuerza de izquierdas, Por Andalucía, se espera hoy domingo desembarco de hasta tres ministros de Sumar para apoyar a Antonio Maíllo, candidato a presidir la Junta. Maíllo tienen una dimensión nacional: es coordinador general de Izquierda Unida. Andalucía como laboratorio de la unidad -en ese acto hay muchos representantes de las izquierdas- en una Comunidad donde no hay unidad de la izquierda, dado que son dos candidaturas las que se presentan. La otra es Adelante Andalucía.Veremos hasta qué punto en la campaña de Maíllo se implican los miembros y dirigentes de Podemos, que se han integrado regañadientes, siendo testimoniales pero enfadados por no ir en puestos apetecibles de las candidaturas.