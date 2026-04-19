La Milla de Oro y Benahavís, la meca del ultralujo: viviendas entre uno y dos millones de euros

En la Milla de Oro de Marbella, epicentro del mercado inmobiliario de lujo, el valor medio de las viviendas se sitúa entre uno y dos millones de euros. Sierra Blanca concentra algunas de las propiedades de mayor valor, con precios medios de 8 millones (9.133 euros el metro) según detalla el informe de mercado 2025-2026 de la agencia Engel&Völkers. Muy cerca se sitúa Cascada de Camoján (9.000), seguido de Marbella pueblo y Nagüeles, con valores medios de 6.500 y 6.417 respectivamente y Marbella Hill Club (6.000).

En Nagüeles, Cascada de Camoján y Sierra Blanca, la demanda se concentrado principalmente en viviendas unifamiliares, con superficies construidas de entre 350 y 1000 metros y parcelas de al menos 1000 metros. Las familias son el perfil predominante. En el resto de áreas de la Milla de Oro, la demanda se ha orientado hacia pisos de entre 150 y 250 metros. El comprador internacional es claramente mayoritario, principalmente de Reino Unido, países escandinavos y Países Bajos. La finalidad principal de las adquisiciones es el uso propio, si bien un 28% de las operaciones se ha destinado a inversión.

Frente al dinamismo costero de Marbella, Benahavís se consolida como referencia para quienes priorizan «exclusividad, privacidad y entorno natural», sin renunciar a la proximidad de la Costa del Sol. Su mercado inmobiliario está claramente orientado al lujo y a la inversión patrimonial de alto nivel. Destaca la zona de La Quinta por su dinamismo, y entre las urbanizaciones más representativas, La Zagaleta, La Heredia, El Madroñal y Reserva de Alcuzcuz. En 2025, el precio medio residencial en estas zonas de Benahavís se situó en torno a 1,25 millones de euros mientras que su precio medio por metro fue de unos 9.000, con máximos de hasta 18.600 en las ubicaciones de alto standing.

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Las operaciones se formalizan mayoritariamente sin financiación, mediante recursos propios, con compradores procedentes principalmente de Países Bajos, Reino Unido y países escandinavos.