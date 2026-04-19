Morillas critica el "caos de movilidad" y "falta de previsión" del PP ante el inicio de las obras del CaixaForum

La portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado la gestión del equipo de gobierno del PP ante el inicio de las obras del futuro CaixaForum y ha considerado que es "una combinación irresponsable de falta de previsión, improvisación y desprecio hacia los vecinos y vecinas de los barrios afectados".

A través de una nota, Morillas ha señalado que "el proyecto del CaixaForum fue anunciado hace más de tres años, antes de las elecciones municipales y que el equipo de gobierno "ha tenido tiempo más que suficiente para haber planificado soluciones reales que evitaran el grave impacto que ahora se va a producir en materia de movilidad y aparcamiento".

Pero, ha lamentado, "han permitido que las obras comiencen sin haber creado alternativas, lo que supondrá la eliminación de más de 300 plazas de estacionamiento en superficie". "Esta falta de previsión va a provocar un auténtico caos y colapso de la movilidad en barrios como Los Corazones, Portada Alta o Carranque, que ya soportan de por sí una elevada presión de tráfico", ha dicho.

Así, ha incidido en que el equipo de Gobierno "ha actuado tarde y mal, condenando a estos barrios a convertirse en zonas colapsadas" y ha criticado "la improvisación constante" del equipo de Gobierno municipal, "que ha reaccionado a las críticas vecinales con propuestas precipitadas y poco realistas".

Entre ellas, Morillas ha destacado el anuncio de la construcción de dos aparcamientos subterráneos que, según ha explicado, "no estarán disponibles hasta dentro de al menos cinco años y, además, obligarán a los vecinos y vecinas a pagar alrededor de 35.000 euros por plaza".

También ha criticado que "ahora se sacan de la manga la propuesta de derribar una escuela infantil recientemente reformada para ganar unas pocas plazas cuando se podrían crear 40 plazas cambiando aparcamientos en línea por aparcamientos en batería".

"Esto es un parche y un ejemplo más de las políticas sin planificación que está aplicando el equipo de gobierno con las que pretende acallar las protestas prometiendo infraestructuras que, ni son inmediatas ni accesibles económicamente para la mayoría de las familias, ni tampoco son una solución que responda a las necesidades reales de los barrios", ha dicho Morillas.

CaixaForum Málaga da su primer paso y borra más de 300 aparcamientos en Manuel Azaña / Álex Zea

Asimismo, ha advertido de que "la eliminación de viales para dar servicio a las obras y la reordenación del tráfico en la plaza de Manuel Azaña agravará aún más la situación". "Estamos ante una remodelación que convertirá estos barrios en una auténtica ratonera, dificultando la entrada y salida de vehículos y afectando gravemente a la calidad de vida de sus residentes", ha señalado.

Ha recordado que "el impacto no se limita únicamente a los vecinos y vecinas, sino que también afecta a colectivos profesionales clave", punto en el que se ha referido a "los perjuicios que sufrirán los trabajadores y trabajadoras y usuarios de la Comisaría de la Policía Nacional, así como del personal y personas que acuden a los centros hospitalarios de la zona, que verán aún más complicado el acceso".

Morillas ha criticado también "la soberbia y prepotencia" del equipo de gobierno "al no haber escuchado a las asociaciones vecinales y colectivos ciudadanos que llevaban mucho tiempo advirtiendo de estos problemas". "Han ignorado propuestas viables para la creación de nuevos aparcamientos y la mejora de la movilidad, demostrando una absoluta falta de diálogo y sensibilidad hacia los barrios".

Por último, ha trasladado el respaldo de Con Málaga a las movilizaciones convocadas para denunciar esta situación. En concreto, ha mostrado su apoyo a la concentración promovida por el sindicato profesional de la Policía Nacional, así como a la manifestación organizada por las asociaciones de vecinos de Los Corazones del Carmen y Proyecto Carranque, previstas para el próximo 30 de abril.

"Es fundamental que la ciudadanía se movilice para exigir soluciones reales y urgentes. Desde Con Málaga seguiremos defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas y reclamando una planificación seria, participada y justa para nuestra ciudad", ha concluido Morillas.