Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas en Málaga, la visibilidad a la hora de conducir se puede ver reducida por la intensidad del sol, sobre todo a ciertas horas del día. Para evitar el deslumbramiento, muchos conductores recurren al parasol con el que cuenta el vehículo. Sin embargo, lo que muchos de ellos no saben es que deben tener precaución en la forma de usarlo, ya que se podrían enfrentar a multas de 200 euros y la pérdida de 2 puntos del carnet.

Se trata de una práctica que ya vigila la Guardia Civil y que queda reflejada en el Reglamento General de Circulación, que asegura que el conductor del vehículo está obligado a mantener "el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción" para garantizar su seguridad, la del resto de ocupantes y los demás usuarios de la vía.

El espejo del parasol puede convertirse en un foco de distracción

Y entre los aspectos que pueden afectar a esta visibilidad y a la atención del conductor, las autoridades ponen el foco en el parasol que incluye el propio vehículo y, sobre todo, el espejo que muchos de ellos tienen incorporado.

Esto se debe a que, de no ser bien utilizado, este instrumento puede dificultad la visibilidad del conductor y, además, favorecer a su distracción al hacer que aparten la vista de la carretera y la dirijan a este espejo.

Control de tráfico en Málaga / Álex Zea

Por ello, la normativa establece que los conductores deberán tener este tipo de objetos, además de cualquiera que pueda estorbar en el vehículo, "en su adecuada colocación" con la finalidad de que no interfiera en la conducción.

Esto es lo que dice la norma sobre el uso de adhesivos para el sol

"La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos", señala el texto sobre el uso de parasoles y otros métodos contra los deslumbramientos, como los parasoles de quita y pon, las láminas con ventosas o las cortinillas.

Por ello, las autoridades aseguran que está completamente prohibido utilizar estos dispositivos si dificultan la visión de los retrovisores y, sobre todo, no se podrán manipular durante la conducción.

Cuándo sí se pueden usar estos dispositivos contra el sol

Todos estos instrumentos están terminantemente prohibidos en la parte delantera del vehículo y las ventanillas del conductor y el copiloto.

"Únicamente se permitirá circular con ellas en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias", recalca la norma, que establece que bajo ningún concepto se podrá utilizar si impide la correcta visión del conductor.

Multas por el uso incorrecto del parasol

"Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados", señala al respecto el reglamento.

En los casos en los que los conductores utilicen el parasol o cualquier elemento contra deslumbramientos de forma irregular, la norma lo califica como una infracción grave con multas de hasta 200 euros.

Control de tráfico en Málaga capital, este miercoles. / Álex Zea

Una sanción a la que se suma la pérdida de 2 puntos del carnet en los casos más graves, en los que la visibilidad reducida o la falta de libertad de movimiento del conductor puedan provocar maniobras peligrosas y una conducción negligente o temeraria.