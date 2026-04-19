MULTAS
Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores malagueños
Los ciudadanos se enfrentan a sanciones graves por la manipulación y colocación incorrecta de estos elementos
Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas en Málaga, la visibilidad a la hora de conducir se puede ver reducida por la intensidad del sol, sobre todo a ciertas horas del día. Para evitar el deslumbramiento, muchos conductores recurren al parasol con el que cuenta el vehículo. Sin embargo, lo que muchos de ellos no saben es que deben tener precaución en la forma de usarlo, ya que se podrían enfrentar a multas de 200 euros y la pérdida de 2 puntos del carnet.
Se trata de una práctica que ya vigila la Guardia Civil y que queda reflejada en el Reglamento General de Circulación, que asegura que el conductor del vehículo está obligado a mantener "el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción" para garantizar su seguridad, la del resto de ocupantes y los demás usuarios de la vía.
El espejo del parasol puede convertirse en un foco de distracción
Y entre los aspectos que pueden afectar a esta visibilidad y a la atención del conductor, las autoridades ponen el foco en el parasol que incluye el propio vehículo y, sobre todo, el espejo que muchos de ellos tienen incorporado.
Esto se debe a que, de no ser bien utilizado, este instrumento puede dificultad la visibilidad del conductor y, además, favorecer a su distracción al hacer que aparten la vista de la carretera y la dirijan a este espejo.
Por ello, la normativa establece que los conductores deberán tener este tipo de objetos, además de cualquiera que pueda estorbar en el vehículo, "en su adecuada colocación" con la finalidad de que no interfiera en la conducción.
Esto es lo que dice la norma sobre el uso de adhesivos para el sol
"La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos", señala el texto sobre el uso de parasoles y otros métodos contra los deslumbramientos, como los parasoles de quita y pon, las láminas con ventosas o las cortinillas.
Por ello, las autoridades aseguran que está completamente prohibido utilizar estos dispositivos si dificultan la visión de los retrovisores y, sobre todo, no se podrán manipular durante la conducción.
Cuándo sí se pueden usar estos dispositivos contra el sol
Todos estos instrumentos están terminantemente prohibidos en la parte delantera del vehículo y las ventanillas del conductor y el copiloto.
"Únicamente se permitirá circular con ellas en las ventanillas posteriores cuando el vehículo lleve dos espejos retrovisores exteriores que cumplan las especificaciones técnicas necesarias", recalca la norma, que establece que bajo ningún concepto se podrá utilizar si impide la correcta visión del conductor.
Multas por el uso incorrecto del parasol
"Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o coloreados no homologados", señala al respecto el reglamento.
En los casos en los que los conductores utilicen el parasol o cualquier elemento contra deslumbramientos de forma irregular, la norma lo califica como una infracción grave con multas de hasta 200 euros.
Una sanción a la que se suma la pérdida de 2 puntos del carnet en los casos más graves, en los que la visibilidad reducida o la falta de libertad de movimiento del conductor puedan provocar maniobras peligrosas y una conducción negligente o temeraria.
- La capa de la UMA aplicada sobre el pavimento pone fin a los resbalones y permite retirar la cera en tiempo récord
- La Junta de Andalucía lo confirma: multas de hasta 250.000 euros por usar detectores de metales en las playas de Málaga
- Málaga tendrá este verano un vuelo directo a la ciudad más romántica de Europa
- El IMV ofrece un alquiler social por cuatro años en Huelin a la familia que acampa en el Ayuntamiento y que será desahuciada mañana
- Málaga retira el asfalto de un lateral del Jardín de los Monos para convertir la plaza de la Victoria en espacio peatonal
- La vecina desahuciada por el IMV rechaza acudir a la Oficina del Derecho a la Vivienda pese a la oferta del Ayuntamiento de Málaga
- El antiguo Correos busca nueva vida: hotel premium, piscina y terraza con vistas de 360 grados
- La ciudad de Málaga donde mejor se come este fin de semana: con feria del queso, ruta de la tapa y un concierto gratuito de Chenoa