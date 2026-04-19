El PSOE exige al PP que aparte a la alcaldesa de Ronda y al de Estepona, "cercados por la justicia"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha pedido a la dirección provincial del PP que aparte a la alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, y al de Estepona, José María García Urbano, "ambos cercados por la justicia". "Por higiene democrática, por regeneración y por decencia, tienen que apartar a la alcaldesa de Ronda y al alcalde de Estepona", ha indicado en una nota.

Asimismo, ha señalado que esta semana se ha conocido que "la Audiencia Provincial de Málaga ha rechazado los recursos presentados por la alcaldesa de Ronda en los que solicitaba el archivo de la causa en la que está investigada por presuntas irregularidades en la empresa municipal Solirsa".

Ha indicado que "ya no caben más recursos, y ahora serán la Fiscalía y las partes personadas las que formulen sus escritos de acusación antes de que el juzgado dicte la apertura de juicio oral y el caso sea enjuiciado".

Según ha señalado, "la Audiencia Provincial ha considerado que existen indicios suficientes para continuar con el procedimiento. Entre los hechos que se investigan figuran la supuesta autorización de pagos a una empresa externa por servicios que no se habrían prestado, la firma de un préstamo sin autorización del pleno municipal y presuntas irregularidades en la contratación de personal sin seguir los procedimientos reglados".

Por su parte, en el caso de Estepona, ha recordado que "la Fiscalía ha pedido cinco años y seis meses de prisión para José María García Urbano por un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, además de diez años de inhabilitación para cargo público", por el contrato a una mujer, también acusada, "que nunca llegó a desempeñar actividad laboral alguna".

A esto hay que sumar, ha dicho, que un juzgado le investiga, "junto a una concejala, al secretario municipal, al interventor y a dos funcionarios del Ayuntamiento por la adjudicación pública del restaurante ubicado en las últimas plantas del Mirador del Carmen a la novia del hijo del alcalde".

"Desde el banquillo de los acusados no se pueden gestionar los municipios de Ronda y Estepona. El PP, con Juanma Moreno Bonilla a la cabeza, no puede seguir mirando para otro lado. Son muy diligentes cuando los casos de corrupción afectan a otras formaciones, pero ahora es el momento de que apliquen lo que tanto predican", ha señalado Aguilar.